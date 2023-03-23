Чому не можна користуватися телефоном із розбитим екраном: помилки, які роблять всі

У такому випадку, потрібно якнайшвидше полагодити свій гаджет

Багато хто продовжує користуватися телефоном, навіть коли розбитий екран. Однак це помилка, яка може призвести до жахливих наслідків. Тому не варто економити на ремонті, адже ця звичка може призвести до багатьох пошкоджень вашого пристрою.

Часто ми схильні думати, що розбитий екран навряд чи завдасть довготривалої шкоди, проте це зовсім не так, пише santeplus. Чому ж так важливо полагодити розбитий екран телефону:

Чому не можна користуватися телефоном із розбитим екраном

Ви ризикуєте порізатись розбитим екраном телефону

Не варто зволікати з ремонтом телефону з розбитим екраном, хоча б тому, що існує ризик поранитися осколками скла.

Тріщина на телефоні може стати ще більшою

Хоча тріщина в кутку екрана може здатися невинною, залишення телефону в такому стані може погіршити проблему. Деякі моделі телефонів можуть тріснути сильніше.

Розбитий екран телефону стомлює очі та ускладнює навігацію

Тріщини на екрані можуть викликати напругу очей, особливо під час проходження GPS або читання повідомлень.

Ваш телефон стає більш вразливим

Екран телефону призначений для захисту внутрішньої частини телефону від пилу, бруду та інших сторонніх тіл, які можуть потрапити до пристрою. Вологість повітря, якщо є розбитий екран, може безповоротно пошкодити ваш телефон.

При цьому існує одна проста функція, яку можна навпаки увімкнути, щоб продовжити процес "життя" батареї. Однак це стосується далеко не всіх телефонів — у них має бути певний вид екрану, щоб спрацював лайфхак.

"Телеграф" також перераховував найбільш популярні помилки, яких ми допускаємо під час заряджання смартфона.