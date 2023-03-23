Телефон розряджається занадто швидко? Обмежте всього одну функцію

Покращення деяких налаштувань допоможуть вашому телефону продовжити час без підключення до електромережі

Мобільні телефони настільки увійшли в наше життя, що ми не уявляємо собі дня, проведеного без улюбленого гаджета. Це призводить до вельми регулярного розрядження техніки, на що зазвичай впливає низка причин та запущених додатків. При цьому існує ще одна функція, обмеживши яку, ви можете заощадити заряд батареї телефона. І мова про неочевидне — кількість сповіщень на вашому смартфоні.

На подібний нюанс користування гаджетом звернули увагу NV. Це одна із тих функцій телефона, яку можна налаштувати не лише окремо для кожної програми, а й загалом — якщо поритися у спільних налаштуваннях.

Справа в тому, що більшість нинішніх застосунків налаштовані так, аби якомога частіше нагадувати про себе користувачу. Нерідко про подібний дозвіл просять ще й всілякі сайти, які ви відкриваєте у браузері. Це призводить до того, що смартфон починає майже безкінечно сповіщати вас про все нові й нові повідомлення, котрі вам надсилають програми — без чого цілком можна обійтися.

Часом сповіщень стає забагато

Однак не лише на загальне роздратування через постійно спрацьовуючий звук повідомлення варто відреагувати у такій ситуації. Велика кількість сповіщень прямо впливає на батарею — більшість із "вітань" від додатків змушує екран телефона постійно вмикатися. Це використовує додатковий відсоток заряду батареї і, що очевидно, швидше розряджає телефон.

Як зберегти заряд батареї в такому випадку?

Якщо ви зіткнулися із подібною ситуацією, не полінуйтеся вимкнути зайві сповіщення, аби вберегти телефон від частого розряджання. Для цього у налаштуваннях телефону варто вибрати розділ — так-так, раптово! — "Сповіщення" і вибрати, які додатки можуть вам "писати".

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще три функції можна вимкнути, аби телефон повільніше втрачав заряд акумулятора.

І не забудьте перевірити список найпопулярніших помилок під час зарядки смартфона — можливо, ви й досі робите щось із цього переліку.