Заряду вистачить довше: яку функцію на телефоні потрібно вимкнути

Не всі знають, що постійно користуються цією функцією, поки та пожирає енергію

Мобільний телефон розряджається з різних причин. Якщо вам весь час не вистачає заряду акумулятора, то, можливо, енергію поглинає одна популярна функція, яка чи не цілодобово залишається в роботі.

Щоб заощадити заряд батареї смартфона, переверніть простий лайфхак. Його суть у тому, щоб відключити сканування найближчих пристроїв, йдеться в матеріалі Makeuseof.

Є безліч речей, які ви можете зробити, щоб заощадити заряд батареї на вашому телефоні, зокрема йдеться про платформу Android. У фоновому режимі весь час працює безліч програм і служб, які можуть навіть не знадобитися, тому краще відключити їх назавжди. Однією з таких функцій є сканування найближчих пристроїв.

Смартфони (зокрема популярної марки Samsung) постійно сканують найближчі пристрої, щоб ви могли легко виявити навушники, смарт-годинник, динаміки Bluetooth та багато іншого й підключитися до них. Це добре для зручності, але не для батареї.

Отже, після того, як ви з'єднали свої аксесуари, ви повинні відключити цю функцію. Для цього перейдіть до "Параметри" > "Підключення" > "Додаткові параметри підключення" та вимкніть функцію "Сканування пристроїв поблизу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заборонено робити під час заряджання мобільного телефону. Деякі помилки можуть пошкодити пристрій, тому будь-якому користувачеві важливо ознайомитися з ними.