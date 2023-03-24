Телефон розряджається в 3 рази швидше через цю функцію: без неї можна спокійно обійтися

Ця функція дуже енергоємна і швидко розряджає акумулятор смартфона

Наші мобільні телефони є невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Однак деякі функції, які ми використовуємо щодня, особливо впливають на час автономної роботи наших гаджетів. Тому, щоб запобігти його виснаженню, рекомендується оптимізувати споживання енергії.

Спочатку необхідно визначити найбільш енергомісткі функції, щоб знати, як краще ними управляти, пише santeplus. І про найголовнішого "пожирача" енергії ми й хочемо розповісти далі.

Як зберегти заряд телефону на довше

Отже, найбільшим споживачем енергії телефону є ваш екран. Яскравість становить значну частину вашого енергоспоживання, а враховуючи технологічні досягнення, сучасні екрани оснащені набагато вищими роздільними здатностями та високою частотою оновлення. Тому не дивно, що екран смартфона споживає більше енергії ніж будь-який інший компонент.

Найпростіший спосіб боротьби з цим – зменшити яскравість екрану. Однак іноді буває важко використовувати темний екран в умовах яскравого освітлення. Але не просто так у сучасних смартфонах є функція автоматичного режиму яскравості, яка сама регулює яскравість екрану в залежності від навколишнього освітлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще три функції можна відключити, щоб телефон повільніше втрачав заряд акумулятора. І не забудьте перевірити список найпопулярніших помилок під час зарядки смартфона – можливо, ви досі робите щось із цього списку.