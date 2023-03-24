Топ-5 порад, як продовжити термін служби батареї мобільного телефону: ефективні рішення

Не робіть ці помилки, якщо хочете, щоб ваш телефон "прожив" якомога довше

Як ви могли помітити, через рік-два використання акумулятора вашого мобільного телефону вже не має такої автономності, як раніше. А все через те, що ви неправильно заряджаєте свій гаджет.

Однак, змінивши деякі свої звички, можна значно продовжити життя свого мобільного телефону, пише santeplus. Про деякі ефективні рішення читайте далі.

Як правильно заряджати телефон

Перестаньте заряджати свій мобільний телефон до 100%

Літій-іонні акумулятори не потребують повної зарядки. Тим більше, що ця звичка має додаткове навантаження на батарею. Рекомендується частково розряджати та заряджати протягом дня за необхідності.

Використовуйте стандартну зарядку замість швидкого заряджання

Швидка зарядка також підвищує температуру, викликаючи надмірне тепло та перегрів, що шкідливо для акумулятора. Тому бажано дотримуватись стандартної зарядки.

Вимкніть мобільний телефон після завершення заряджання

Коли він досягає 100%, він автоматично вимикається. Однак, коли рівень заряду батареї складає 99% або більше, тоді відбувається безперервна зарядка, щоб відновити стільниковий телефон до 100%. Це безперервне перезаряджання навантажує акумулятор, що призводить до збільшення тепла, яке, як ми вже бачили, зношує акумулятор.

Не дозволяйте акумулятору повністю розряджатися

Це різко скорочує термін служби батареї та призводить до проблем з перегріванням, які ушкоджують елементи.

Тримайте гаджет якомога далі від екстремальних температур

У той час як смартфон може витримати низку екстремальних температур, акумулятор страждає більше, ніж ви думаєте. Екстремальний холод тимчасово скорочує термін її служби, і водночас температура вище 35°C може мати незворотні наслідки, які передчасно старять батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще три функції можна відключити, щоб телефон повільніше втрачав заряд акумулятора. І не забудьте перевірити список найпопулярніших помилок під час зарядки смартфона – можливо, ви досі робите щось із цього списку.