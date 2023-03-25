Вимкніть цю функцію і телефон "житиме" довше: вона розряджає батарею без вашого відома

Хитрість, що дозволяє значно заощаджувати заряд смартфона

Щоденне використання смартфона у будь-який час доби стало справжньою необхідністю, оскільки він дозволяє нам спілкуватися з усіма людьми довкола нас. І все це завдяки безлічі функцій та програм, які можна встановити на телефон. Однак через накопичення вони можуть уповільнити роботу вашого гаджета, а також прискорити його розрядку.

Є як мінімум одна функція, на яку необхідно звернути увагу, адже вона може негативно позначитися на продуктивності та часі автономної роботи пристрою, пише santeplus. І ця функція – це автоматичне оновлення програм на вашому смартфоні.

Як зберегти заряд акумулятора на телефоні

Різні функції та програми на нашому телефоні покликані нас розважати та допомагати, коли потрібно. Але не варто забувати, що вони регулярно оновлюються, і найчастіше це робиться автоматично. Однак у довгостроковій перспективі це може вплинути на термін служби акумулятора вашого смартфона.

Для збереження "життя" вашої батареї бажано деактивувати автоматичне оновлення програм. Для цього виконайте такі дії:

Відкрийте програму Google Play Store, потім натисніть на значок свого профілю, розташований у верхньому правому кутку; Відкриється вікно, потім виберіть "Параметри"; Потім натисніть "Налаштування мережі", потім "Автоматично оновлювати програми" та виберіть "Не оновлювати програми автоматично", потім натисніть "ОК".

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще три функції можна відключити, щоб телефон повільніше втрачав заряд акумулятора. І не забудьте перевірити список найпопулярніших помилок під час зарядки смартфона – можливо, ви досі робите щось із цього списку.