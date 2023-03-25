Бездротова зарядка: чим вона цікава і як може нашкодити смартфону та людині

Є різні типи бездротової зарядки

Технологію бездротової зарядки вигадали давно — в кінці 19 століття, та лише на початку 21 вона почала переживати був використання. Наразі існує кілька технологій такої зарядки і безліч варіантів пристроїв.

Ugreen зазначає, що є основні три типи бездротової зарядки. Радіозарядка частіше використовується для живлення пристроїв з малими батареями та низьким енергоспоживанням — смартфони, бездротові миші, клавіатури, медичні пристрої, розумні годинники, музичні плеєри та багато інших. Приймач пристрою налаштований на ту саму частоту, що й передавач, що дозволяє йому заряджатися за допомогою радіохвиль.

Для більш потужних пристроїв використовується індуктивне зарядження — пристрій потрібно розташувати на бездротовій або електропровідній зарядній панелі перед підключенням до електричної розетки (так можна заряджати одразу кілька гаджетів). Третій тип — резонансна зарядка, її використовують для комп’ютерів, електромобілів, пилососів та роботів.

Ризики бездротової зарядки

Зазвичай вона не створює ризиків для пристрою та варто пам'ятати про кілька нюансів. Додаткове тепло, яке виробляє бездротова зарядка, знижує термін служби батареї. Розв'язати цю проблему можуть бездротові зарядні пристрої з вентилятором.

Бездротова зарядка створює магнітне поле, яке може порушити роботу інших пристроїв поблизу, таких як мобільні телефони, ноутбуки та планшети. Треба лише тримати інші пристрої подалі під час роботи зарядки.

Бездротова зарядка потенційно може вплинути на роботу кардіостимуляторів та інших типів імплантованих медичних пристроїв.Варто розташувати їх не менше ніж в 15 см від зарядки.

Як правильно використовувати бездротову зарядку

Використовувати тільки сертифіковані продукти

Бездротову зарядку треба розташовувати на рівній поверхні подалі від металевих предметів чи магнітів

Металеві оздоби з телефона треба зняти перед зарядкою

Від’єднувати зарядну панель, коли вона не використовується.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі пристрої, які підтримують функцію бездротової зарядки, самі можуть заряджати інші телефони. Ця функція вмикається в налаштуваннях і хоч не дасть повного заряду, може підтримати в разі необхідності.