Як зрозуміти, що час міняти батарею телефона: допоможе всього один додаток

За певний час батарея смартфона зношується, через що гаджет починає швидше втрачати зарядку

Більшість людей сьогодні не уявляють свого життя без помічника-смартфона. Однак далеко не всі розуміють, яких правил варто дотримуватися, аби не "вбити" акумулятор телефона раніше відведеного йому часу. Якщо ви боїтеся, що ваш гаджет наближається до серйозних проблем із батареєю, її можна перевірити.

Як пише УНІАН, для цього існує кілька вельми простих способів. Для одного із них доведеться скачати додаткову утіліту, яка швидко просканує смартфон на продуктивність.

Як можна визначити зношеність батареї самому?

Аби зрозуміти, що батарею телефона час замінювати, необов'язково щось скачувати. Інколи на проблеми із акумулятором вказують прості речі — швидка розрядка телефону, некоректне відображення кількості зарядки, часті "підвисання" техніки або швидке її нагрівання. Всі ці ознаки можуть свідчити про те, що батарея не витримує наявного навантаження, а, отже, ймовірно, потребує оновлення.

Що робити власникам iPhone

Любителям "яблук" трохи простіше — у розділі "Налаштування" існує функція "Акумулятор". Саме тут можна відстежити продуктивність роботи батареї вашого смартфона. Система демонструє максимально можливу ємність батареї. Зверніть увагу на те, що із часом вона буде лише зменшуватися, особливо при неправильній експлуатації. У деяких інших телефонах — наприклад, Xiaomi, Redmi чи Poco, — теж є схожий розділ, де можна перевірити стан акумулятора.

Власники iPhone можуть обійтися без зайвих програм

Як перевірити батарею власникам телефонів на Android

На жаль, більшість виробників смартфонів-андроїдів не передбачає наявність вбудованого сканера батареї. Саме тому вам може знадобитися додаток AccuBattery, який знайдеться в Google Play. Він допоможе перевірити батарею і навіть розповість, які із програм найбільше споживають у вас зарядку.

Особливих складнощів із його використанням не має виникнути. Скачуєте і відкриваєте додаток, розряджаєте батарею до 15%. Після цього ставите телефон на зарядку і чекаєте до 100%. Після цього варто залишити смартфон підключеним до електромережі ще приблизно на пів години. Потім відкриваєте додаток і перевіряєте, що він вам говорить. Якщо рівень впав нижче 80%, це яскрава ознака того, що батарею час міняти.

Так працює AccuBattery

Зауважимо, що в Google Play є багато й інших додатків зі схожим призначенням. Однак серед них можуть бути і шкідливі програми, які лише замасковані під корисні. Саме тому краще використовувати вже перевірений AccuBattery, яким скористалися понад 10 млн осіб по всьому світу.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку функцію на телефоні варто вимкнути, аби вона не споживала зайвого заряду без вашого відома.

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