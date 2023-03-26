Як дізнатися, чи заряджається ваш смартфон нормально: допоможе лише один додаток

Причин поганої зарядки або її відсутності є дві

Не заряджений телефон може сильно розчарувати, адже в сучасному світі його робота повинна бути постійною, особливо на випадок якогось екстреного випадку. Ще гірше, коли ставиш смартфон на зарядку, а вона або йде дуже повільно, або взагалі не заряджає пристрій. У цьому випадку не варто впадати у відчай і швидко шукати заміну гаджетам.

Є кілька швидких та простих рішень, які допоможуть повернути ваш смартфон до роботи, пише itechua. Поради, прописані нижче, допоможуть виявити причину проблеми та вирішити її, або точно зрозуміти, що настав час нести телефон у ремонт.

Чи заряджається ваш смартфон нормально

У цій справі допоможе додаток Ampere — він показує, чи заряджається ваш мобільний телефон. Як він працює: якщо число в програмі відображається зеленим, смартфон заряджається, але якщо це від’ємне помаранчеве число, телефон не споживає енергію.

Чому смартфон не заряджається

Є дві причини — або пошкоджений кабель, або зарядний пристрій. Якщо ви виявите, що проблема в зламаній зарядці або розірваному кабелі, очевидно, що заміна швидко розв'яже проблему. Якщо зарядка працює з іншими пристроями, настав час звернути увагу на телефон.

Раніше "Телеграф" писав, чому смартфон став повільно заряджатися. Прискорити зарядку телефону можна, знаючи головну причину проблеми.