Від батареї чи мережі: як користуватися ноутбуком, щоб він прослужив довше

Питання про те, як часто і довго потрібно ставити ноутбук на зарядку, залишається дискусійним

Ноутбук – зручний гаджет, яким можна за потреби користуватися без мережі завдяки заряду батареї. Однак користувачі задаються питанням, як корисніше для акумулятора пристрою його використовувати: від батареї або мережі?

Як пише Makeuseof, відповідь на це питання не зовсім однозначна. Проте прості правила допоможуть продовжити термін служби акумулятора ноутбука.

У сучасних ноутбуках використовуються два основних типи акумуляторів: літій-іонні та літій-полімерні. Хоча це різні технології, загалом вони працюють однаково. Щодо обох варіантів коректні два правила:

Акумулятор не може бути перезарядженим. Немає небезпеки перезарядити акумулятор, якщо ви залишите його підключеним до мережі весь час, навіть 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Як тільки він досягне 100 відсотків, зарядка припиниться і не почнеться знову, поки напруга не впаде нижче за певний рівень.

Немає небезпеки перезарядити акумулятор, якщо ви залишите його підключеним до мережі весь час, навіть 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Як тільки він досягне 100 відсотків, зарядка припиниться і не почнеться знову, поки напруга не впаде нижче за певний рівень. Повне розрядження акумулятора призведе до його пошкодження. Повністю розряджена батарея протягом тривалого часу може призвести до її глибокої розрядки. Це може бути фатальним – ви ніколи не зможете зарядити гаджет знову.

Що псує батарею ноутбука

По-перше, цикли заряджання/розряджання. Кожна батарея має кінцеве число разів, коли її можна заряджати та розряджати.

По-друге, рівень напруги. Чим вищий рівень заряду, тим коротший термін служби батареї.

По-третє, висока температура, понад 30 градусів за Цельсієм. Це може завдати непоправної шкоди. Тож у жодному разі не залишайте ноутбук у машині спекотним днем.

Схоже, індустрія в цілому не дійшла єдиної відповіді на питання, чи використовувати ноутбук від мережі або від акумулятора. Так, Acer рекомендує виймати акумулятор, коли ви його не використовуєте. Asus каже, що ви повинні розряджати батарею щонайменше до 50 відсотків кожні два тижні. Але Dell стверджує, що немає проблем з тим, щоб ноутбук постійно живився від мережі.

Apple ж не рекомендує залишати ноутбук постійно увімкненим. У компанії кажуть, що ідеальний користувач — такий собі мешканець приміської зони, який користується ноутбуком в електричці, а потім ставить його на зарядку в офісі для заряджання.

Отже, як краще використовувати ноутбук? Заряджання або батарея? Якщо ви залишите свій ноутбук підключеним до мережі, це не призведе до короткочасного пошкодження. Однак якщо використовувати його виключно так, то цілком ймовірно, що через рік ємність батареї значно зменшиться. Так само, якщо користуватися пристроєм лише від батареї, швидше вичерпуються цикли розрядки.

Таким чином, найкраще рішення — це щось подібне до компромісу. Наприклад, кілька днів використовуйте ноутбук від батареї, а в інші – вмикайте в розетку. Головне, не залишайте гаджет за високих температур.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що ноутбук може перестати заряджатися. Варто перевірити три моменти і, можливо, проблема зникне.