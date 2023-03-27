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П'ять важливих нюансів про заряджання телефона, які важливо знати кожному

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Якщо телефон вимкнувся — має пройти кілька хвилин зарядки перед вмиканням Новина оновлена 27 березня 2023, 09:09
Якщо телефон вимкнувся — має пройти кілька хвилин зарядки перед вмиканням. Фото itechua.com

Хоча телефони і дуже різні залежно від виробника, акумулятори мають однакові правила експлуатації

Заряджання смартфонів на літій-іонних акумуляторах різниться від більш старих технологій. Існують певні правила, як це робити правильно, аби не зашкодити телефону.

Виробник Huawei опублікував перелік речей, які треба знати або впровадити в щоденне життя, аби зберегти швидкість заряду та тривалість роботи телефона. Серед них важливе — заряджати гаджет тільки стандартним адаптером та кабелем. Якщо використовувати сторонні, можна зіткнутись з проблемою перезавантаження, повільного заряджання, перегріву.

Серед нюансів, які варто знати про процес заряджання телефону:

  • В багатьох пристроях є перевірка безпеки при підключенні пристрою до порту USB. Якщо він буде вологий — смартфон припинить заряджання. Треба від’єднати телефон і почекати, поки висохне.
  • Заряджання може відбуватися швидше чи повільніше залежно від навколишньої температури та віку акумулятора.
  • Акумулятори мають обмежену кількість циклів заряджання.
  • Телефон та зарядку не можна накривати під час заряджання.
  • Якщо телефон нагрівся під час користування та заряджання, треба припинити заряджання і перенести телефон в прохолодне місце, а взагалі — не рекомендується користуватися телефоном під час заряджання.

Раніше "Телеграф" розповідав про технологію бездротового заряджання. Аби не нашкодити собі чи гаджету, треба робити все правильно.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон