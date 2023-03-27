П'ять важливих нюансів про заряджання телефона, які важливо знати кожному

Хоча телефони і дуже різні залежно від виробника, акумулятори мають однакові правила експлуатації

Заряджання смартфонів на літій-іонних акумуляторах різниться від більш старих технологій. Існують певні правила, як це робити правильно, аби не зашкодити телефону.

Виробник Huawei опублікував перелік речей, які треба знати або впровадити в щоденне життя, аби зберегти швидкість заряду та тривалість роботи телефона. Серед них важливе — заряджати гаджет тільки стандартним адаптером та кабелем. Якщо використовувати сторонні, можна зіткнутись з проблемою перезавантаження, повільного заряджання, перегріву.

Серед нюансів, які варто знати про процес заряджання телефону:

В багатьох пристроях є перевірка безпеки при підключенні пристрою до порту USB. Якщо він буде вологий — смартфон припинить заряджання. Треба від’єднати телефон і почекати, поки висохне.

Заряджання може відбуватися швидше чи повільніше залежно від навколишньої температури та віку акумулятора.

Акумулятори мають обмежену кількість циклів заряджання.

Телефон та зарядку не можна накривати під час заряджання.

Якщо телефон нагрівся під час користування та заряджання, треба припинити заряджання і перенести телефон в прохолодне місце, а взагалі — не рекомендується користуватися телефоном під час заряджання.

Раніше "Телеграф" розповідав про технологію бездротового заряджання. Аби не нашкодити собі чи гаджету, треба робити все правильно.