Невинна звичка, яка "вбиває" ваш телефон: чому категорично не можна заряджати гаджет вночі

Подібна зарядка дуже впливає на пристрій.

Погодьтеся, через страх прокинутися з розрядженою батареєю, ми часто ставимо свій телефон на зарядку на ніч, щоб на ранок він був повністю заряджений. Однак мало хто замислюється, чи можна так робити і до чого може привести ця, на перший погляд, невинна звичка.

Акумулятор смартфона з часом зношується в міру використання пристрою, як і багато інших компонентів. І хоча цей процес не можна зупинити, його можна прискорити та сповільнити, пише santeplus. Що ж із телефоном робить нічна зарядка?

Чи можна залишати телефон заряджатися на ніч

Перше, що варто відзначити, це те, що термін служби акумулятора залежить не тільки від того, коли він був виготовлений, а й від способу його зарядки. Якщо залишати телефон заряджатися на всю ніч, це призведе до пошкодження акумулятора.

Після того, як телефон заряджається до 100%, заряджання припиняється. Але як тільки рівень заряду становитиме 99%, акумулятор знову почне заряджатися. Таке постійне циклування впливає на термін служби батареї.

Крім цього, не можна залишати мобільний телефон заряджатися на ніч, адже важливо стежити, щоб гаджет не перегрівався. Екстремальні температури – це також один із найлютіших ворогів гаджетів.

Раніше "Телеграф" писав, чому смартфон став повільно заряджатися. Прискорити заряджання телефону можна, знаючи головну причину проблеми.