Скільки пам'яті потрібно смартфону, щоб нормально працювати

Потреба в пам'яті смартфона залежить від його завдань

Нестача пам’яті телефона — одна з частих проблем користувачів. Та як зрозуміти, скільки потрібно пам’яті на гаджеті та які є її види. Зазначимо, при виборі смартфона варто звертати увагу не тільки на звичайну пам’ять телефону, а й на показник оперативної пам’яті — це частина телефону, яка відповідає за збереження даних операційної системи та програм, які зараз використовуються. Фото, програми, файли — зберігаються у звичайній пам’яті.

Як зазначає виробник Samsung, що більше оперативної пам’яті (RAM), то швидше відбувається доступ до програм чи перемикання між ними. Розмір звичайної пам’яті телефона напряму́ залежить від ваших потреб та способу використання гаджета.

Для фотографів і геймерів знадобиться багато пам’яті — вони потребують багато, аби підтримувати гарну графіку ігор чи високу роздільну здатність фото. Для звичайного користувача, залежно від камери, кожна фотографія важить близько 5 МБ, тож для 200 фотографій вистачає 1 ГБ.

Виробник зазначає, що для більшості користувачів достатньо і 64 ГБ, хоча більшість обирає між 128 ГБ і 256 ГБ пам’яті. Вони підрахували, що на 128 ГБ пам’яті можна зберігати:

900 фотографій

60 хвилин UHD-відео

1000 пісень

100+ програм та ігор

20 фільмів.

Не слід забувати, що певну частину займає сама операційна система. Програми, якими ви користуєтесь, теж зберігають дані на смартфоні, займаючи місце часто непотрібною вам інформацією. "Телеграф" розповідав, що видаливши кешовані файли, можна виграти місце на телефоні. Серед інших лайфхаків для очищення пам’яті телефону — видалення зайвого та дбайливе сортування.