Не витрачайте заряд телефону дарма: які налаштування збережуть батарею

Невеликі хитрощі допоможуть продовжити час роботи смартфона

Мобільний телефон розряджається з різних причин, у тому числі через налаштування яскравості екрана. Якщо відрегулювати одну функцію, смартфон довше зберігатиме заряд повним.

Продовжити термін служби батареї просто. Все, що від вас вимагається, зменшити час очікування сну, пише techadvisor.

Так, кожного разу, коли ви вмикаєте екран, він залишається активним протягом заданого періоду часу, навіть після того, як ви закінчили те, що хотіли зробити. Ви можете налаштувати цей момент. Чим коротший час очікування екрана, тим менше заряду батареї буде витрачено марно.

Знайдіть цей параметр у меню "Параметри" > "Екран" > "Додатково" > "Сон". Зазвичай мінімум, який ви можете встановити, становить 15 секунд.

Крім того, можна зробити додаткові кроки щодо налаштування екрана, які продовжать життя батареї. Для цього зменшіть яскравість екрана та вимкніть адаптивну яскравість. Остання функція, до речі, підвищує яскравість тільки тоді, коли це потрібно, але її просто обдурити кімнатним освітленням і, більше того, вона повністю позбавляє вас контролю.

Раніше "Телеграф" розповідав, які навички користувачів впливають на термін служби батареї. Є п’ять важливих нюансів про смартфон, про які потрібно знати кожному.