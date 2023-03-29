Усього одна функція допоможе зарядити телефон набагато швидше: хитрий трюк, який працює на 100%

Порада, як швидко зарядити свій смартфон

Мобільний телефон є незамінним помічником у нашому повсякденному житті. Однак, попри різноманітність моделей смартфонів, одна і та ж проблема все ж таки зберігається: місткість акумулятора не завжди ефективна. Напевно, кожен стикався з тим, що його гаджет розряджався в найневідповідніший момент. На щастя, це легко виправити.

Щоб зарядити свій мобільний телефон швидше, є хитрий трюк. Для цього вам знадобиться лише одна опція на смартфоні, пише santeplus.

Як швидко зарядити мобільний телефон

Коли ви підключаєте свій смартфон до зарядного пристрою або бездротового зарядного пристрою, не забудьте активувати режим польоту. Ця опція призупинить всі функції мережі вашого гаджета. Завдяки цьому телефон споживатиме набагато менше енергії і, отже, швидше заряджатиметься.

Щоб активувати авіарежим, перейдіть до установок мобільного телефону. Якщо ви використовуєте телефон Android, перейдіть до "Параметри", а потім на вкладку "Мережа та Інтернет". Потім активуйте авіарежим, щоб WI-FI, Bluetooth та мобільні мережі були вимкнені.

Для користувача Apple торкніться піктограми "Параметри", а потім торкніться вкладки "Режим польоту", щоб увімкнути її.

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