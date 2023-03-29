Як зробити звук на телефоні гучнішим: 5 способів

Телефон втрачає якість звуку з часом, але можна спробувати вирішити проблему

У сучасних смартфонах є обмеження, які можуть завдавати незручності користувачам. Потрібно ретельно стежити за кількістю заповненої пам’яті та іншими параметрами. Однією з незручностей може стати низька якість звуку. Поліпшити її можна кількома простими способами.

Рекомендації для телефону в Android публікує сайт neuf.tv. Ці рекомендації можуть допомогти покращити якість звуку не тільки з динаміка, але і при використанні дротових та бездротових навушників.

Очистіть динамік. Згодом у нього може забиватися пил, його можна видалити за допомогою м’якої зубної щітки. Також варто перевірити звучання динаміка без чохла – він може перекривати частину отворів. Перевірте швидкість передачі даних. Якщо якість потокової передачі невисока, якість звуку обмежується. Це можна налаштувати в програмах окремо, наприклад Spotify в розділі "Якість звуку". Всередині багатьох програм є окремі налаштування по звуку, будь то браузер або ігри. Вбудовані можливості покращити звук. У параметрах можна знайти розділ "Звуки та оповіщення/вібрація". У ньому можна покращити якість звуку, наприклад, вибравши параметр Dolby Atmos або налаштувавши на свій смак вбудований еквалайзер. Якщо еквалайзер не вбудований, його можна встановити окремо. Також для прослуховування музики є окремі програвачі із вбудованим еквалайзером, наприклад, BlackPlayer та Stellio. Якщо ви слухаєте музику через Bluetooth навушники, поліпшити якість звуку можна, змінивши кодек. Зазвичай використовується SBC, але можна перейти на AAC, Qualcomm aptX, aptX HD або LDAC, якщо їх підтримують ваші навушники. У налаштуваннях потрібно знайти "Система" — "Варіанти розробника" — "Аудіокодек Bluetooth" — "вибрати найкраще з наявних". У розділі "Якість читання" потрібно встановити "Оптимізований для якості звуку". Якщо виникають проблеми з підключенням, потрібно повернути до початкових налаштувань. Параметри розробника можна увімкнути у налаштуваннях.

Раніше "Телеграф" розповідав які хитрощі можуть допомогти користуватися батареєю довше. Також у користувача можуть виникнути проблеми з розпізнаванням телефону через USB-порт – це можна спробувати вирішити самому.