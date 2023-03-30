Як зарядити телефон, не пошкодивши батарею: 4 корисні поради

Завдяки цим порадам ваш гаджет працюватиме набагато довше

Попри технічний прогрес, досягнутий останніми роками, електронні пристрої мають дуже специфічний термін служби. Тому, щоб ваш смартфон прослужив якнайдовше, його потрібно правильно заряджати.

Не забувайте використовувати зарядний пристрій, наданий виробником телефону, пише santeplus. Однак це ще не все.

Як правильно заряджати телефон

Не залишайте телефон заряджатися на ніч

Не рекомендується заряджати телефон багато годин, особливо вночі перед сном. Це пов’язано з тим, що коли телефон досягає 100% заряду і все ще підключений до мережі, це може прискорити розрядку акумулятора.

Тримайте телефон зарядженим на певний відсоток

Середня очікувана тривалість життя акумулятора телефону складає півтора року при 100% повному циклі заряджання. Батареї сучасних смартфонів розраховані загалом на 500 циклів зарядки. Якщо ви хочете, щоб ваш телефон завжди працював добре і мав тривалий термін служби, рекомендується підтримувати заряд телефону на тому самому процентному рівні. Найкращим рішенням буде, якщо ваш смартфон буде заряджено на рівні від 25 до 80%.

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Використання телефону під час заряджання може призвести до перегріву та пошкодження акумулятора, а також деяких компонентів смартфона. Якщо ви користуєтеся телефоном під час заряджання, акумулятор не зможе зарядити його належним чином.

Використовуйте правильний зарядний пристрій

Чим потужніший ваш смартфон, тим вища сила струму, тому вам слід використовувати зарядний пристрій з тією ж силою струму, що й акумулятор. Важливо використовувати зарядний пристрій, який ви отримали разом зі своїм смартфоном, щоб не пошкодити літієву батарею та не пошкодити продуктивність телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав про технологію бездротової зарядки. Щоб не нашкодити собі чи гаджету, потрібно робити все правильно.