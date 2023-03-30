Допоможе вберегти батарею і не тільки: чому важливо перезавантажувати телефон

Рекомендують перезапускати гаджет хоча б один раз на тиждень — спробуйте, аби забезпечити довше життя вашому смартфону

Повноцінна робота сучасного телефона напряму залежить від якості його акумулятора. Для того, аби продовжити життя батареї, варто знати кілька основних "золотих правил" та регулярно перезавантажувати сам гаджет. Як це не дивно звучить, але подібна звичка справді може допомогти вашому смартфону прослужити довше.

Детальніше про це пише NV. Слід зазначити, що робота батареї — не єдиний момент, на який позитивно впливає перезавантаження системи. Під час цього процесу відбувається повторний старт більшості компонентів смартфону, працюючих на фоні. Це дозволяє телефону позбутися зайвого, вивільнити трохи оперативної пам'яті та, як наслідок, збільшити продуктивність.

Також під час вмикнення-увімкнення гаджет оновлює певні налаштування і здатний вирішити окремі проблеми та збої. Вважається, що смартфон здатен працювати набагато краще, якщо його регулярно перезавантажувати. Це і не дивно, адже після вимкнення живлення всі непотрібні процеси "відмирають".

Саме тому спеціалісти рекомендують перезавантажувати телефон хоча б раз на тиждень. На правильність цієї ідеї вказують одразу п'ять причин.

Навіщо регулярно перезавантажувати смартфон?

Вплив на батарею. Окремі фонові і не тільки процеси часто споживають надміру енергії акумулятора. Якщо телефон вимкнути, це допоможе автоматично закрити всі непотрібні додатки та запустити в роботу лише потрібні функції. Завдяки цьому зменшується навантаження на батарею і, як наслідок, продовжується її тривалість роботи.

Окремі фонові і не тільки процеси часто споживають надміру енергії акумулятора. Якщо телефон вимкнути, це допоможе автоматично закрити всі непотрібні додатки та запустити в роботу лише потрібні функції. Завдяки цьому зменшується навантаження на батарею і, як наслідок, продовжується її тривалість роботи. Покращення процесів. Нерідко перезавантаження допомагає позбутися "глюків" системи, які раптово почали з'являтися. Зокрема, це має вплив на регуляцію роботи додатків, котрі раптово почали збоїти аби взагалі відмовляються працювати.

Нерідко перезавантаження допомагає позбутися "глюків" системи, які раптово почали з'являтися. Зокрема, це має вплив на регуляцію роботи додатків, котрі раптово почали збоїти аби взагалі відмовляються працювати. Покращення пам'яті телефона. Як уже зазначалося, вимкнення фонових процесів, які супроводжують перезавантаження системи, допомагає очистити "оперативку". Це відбувається завдяки перериванню зациклення процесів, виправлень сумісності із окремими програмами тощо.

Як уже зазначалося, вимкнення фонових процесів, які супроводжують перезавантаження системи, допомагає очистити "оперативку". Це відбувається завдяки перериванню зациклення процесів, виправлень сумісності із окремими програмами тощо. Оновлення ПЗ. Нерідко саме після завантаження смартфон починає "бачити" необхідні для встановлення оновлення системи програмного забезпечення. Це важливо, адже в них нерідко входять виправлення певних помилок, які встигли накопитися на телефоні.

Нерідко саме після завантаження смартфон починає "бачити" необхідні для встановлення оновлення системи програмного забезпечення. Це важливо, адже в них нерідко входять виправлення певних помилок, які встигли накопитися на телефоні. Покращення роботи інтернету. Інколи гаджет може зависати, через що виникають проблеми із підключенням до мобільного інтернету чи Wi-Fi. Часом також відмовляється правильно працювати Bluetooth. Зазвичай перезавантаження дозволяє виправляти подібні "баги".

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