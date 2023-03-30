Дві причини розряджання батареї смартфона: ви про них навіть не підозрювали

Лише потрібно приділити час двом налаштуванням на мобільному телефоні

Мобільний телефон може швидко розряджатися з різних причин, включаючи непотрібне налаштування автояскравості екрана. Впливає на тривалість збереження заряду й звук смартфону. Якщо відрегулювати дві функції, батарея залишатиметься повною довше.

Експерти радять приділити увагу двом нюансам – звуку та вібрації. Якщо налаштувати їх на мобільному телефоні правильно, то він буде розряджатися повільніше, пише techadvisor.

По-перше, зменшіть гучність. Це дійсно має сенс: чим голосніше телефон дзвонить або відтворює звук, тим швидше розряджається його батарея. Ви можете зменшити гучність за допомогою клавіші гучності або перейшовши до "Налаштування" > "Звук" і відрегулювавши різні повзунки для гучності мультимедіа, виклику, дзвінка та будильника.

По-друге, вимкніть вібрацію. Щоб телефон завібрував, потрібна енергія, тому зменшіть споживання енергії, відключивши вібрацію, коли вона не потрібна. Знайдіть цю опцію в меню "Параметри" > "Звук". Ви можете вимкнути перемикач "Вібрація під час викликів" під повзунками гучності, а також сенсорну вібрацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ознаки вказують на можливу поломку мобільного телефону. Одна з них – швидка зарядка.