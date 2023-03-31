Чи можна говорити по телефону під час заряджання: небезпечно чи ні

Не забувайте відключати телефон від мережі, коли він зарядиться

Напевно, кожен хоч раз чув, що користуватися мобільним телефоном під час зарядки не можна. Чи це так насправді?

Як зазначає santeplus, суперечки з цього приводу продовжуються досі. Щобільше, фахівці постійно проводять різні тести, щоб визначити, чи є телефонна розмова під час зарядки небезпечною дією чи ні.

Чи можна говорити телефоном під час заряджання

Згодом з’явилися десятки гіпотез, які сходяться на думці, що це дуже небезпечно — навіть вибух. Хоча деякі експерти схильні нас заспокоювати, адже формальних доказів, які б підтверджували або спростовували цю теорію, досі немає.

В основному всі фахівці сходяться на думці, що вибухнути телефон може, хоч і ймовірність невелика. Тому вони радять не користуватися гаджетами, поки вони стоять на зарядці, щоб їх акумулятори не перегрівалися. У крайньому разі рекомендується дати пристрою зарядитися щонайменше 10 хвилин, перш ніж продовжити його використання.

Отже, якщо вам потрібно відповісти на телефонний дзвінок під час того, як ваш гаджет заряджається, ви можете це робити. Однак, як запобіжні заходи, краще розмову не затягувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити процес заряджання телефону. Виявляється, це впливає навіть розетка.