Чому не варто залишати зарядку для телефона в розетці: три причини

Слідкуйте за тим, чи лишається ваш зарядний пристрій увімкненим у розетку — від цього у подальшому може залежати його функціональність

Зима із регулярними відключеннями електроенергії навчила нас багатьох лайфхаків щодо швидкого і правильного заряджання смартфона. Більшість із нас почали краще розуміти, як слід підключати телефон до мережі, аби не нашкодити його батареї. Однак при цьому ми часто забуваємо, що псуватися може також і сам зарядний пристрій. Наприклад, від того, що ми лишаємо його увімкненим в розетці без підключеного пристрою.

Як пише itechua, є три основні причини, котрі вказують на необхідність вимкнення зарядки після того, як акумулятор телефона досягне 100%. Деякі із них чомусь сприймаються багатьма людьми як міфи, однак це може зрештою коштувати вам гаджета.

Тож чому варто витягувати зарядний пристрій із розетки?

Споживання електроенергії. Абсолютно неправильною є думка про те, що електроенергія не споживається, якщо до зарядки не підключена техніка. Звісно, її кількість набагато менша, однак регулярне перебування пристрою підключеним до електромережі може зрештою перетворитися на солідний рахунок у квитанції за спожиті комунальні послуги.

Абсолютно неправильною є думка про те, що електроенергія не споживається, якщо до зарядки не підключена техніка. Звісно, її кількість набагато менша, однак регулярне перебування пристрою підключеним до електромережі може зрештою перетворитися на солідний рахунок у квитанції за спожиті комунальні послуги. Термін служби зарядки. Постійно перебування під дією напруги може зношувати внутрішні конденсатори зарядки. Через це вона зрештою втрачає можливість утримувати значну кількість електроенергії, що знижує якість і швидкість самого процесу заряджання телефону. Відбувається це поступово, але результат є не надто приємним, адже призводить до витрат на новий блок і кабель.

Пожежна небезпека. Попри те, що більшість зарядних пристроїв розроблені так, аби не нашкодити людям під час використання, регулярне перебування в розетці може призводити до їх перегрівання. Також не варто забувати про ймовірні стрибки напруги, які особливо "популярні" в Україні через нестабільність загальної мережі. Якщо зарядний пристрій сертифікований і високоякісний, проблем виникнути не мало, але різноманітні китайські аналоги зарядки досить швидко зношуються. В результаті може виникнути іскра, котра призведе до пожежі. Гадаємо, що подібний варіант мало кого влаштовує.

Саме тому після завершення заряджання краще вимикати пристрій із розетки, обережність не завадить.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка послідовність дій є правильною — підключення телефона до зарядки чи зарядки в розетку.

Також ми пояснювали, яким чином покращити процес заряджання смартфона можна за допомогою удосконалення розетки.