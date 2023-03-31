Користь, про яку багато хто не знає: навіщо включати режим польоту на телефоні

Цей режим дуже корисний для вашого гаджета

Режим польоту — це функція, яка є у всіх смартфонах, яка відключає вашу мережу, коли ви перебуваєте в літаку. Однак ви можете використовувати цю функцію з різних причин, що може бути дуже корисним у повсякденному житті. Наприклад, щоб швидше зарядити свій телефон.

Включення режиму польоту на вашому смартфоні може бути хорошим способом "відпочинку" для вашого мобільного телефону, та іноді і для вас, пише santeplus. Що ж за переваги має цей режим — читайте далі.

У чому користь режиму польоту на смартфоні

Заощаджуйте заряд батареї на смартфоні

Коли ви переводите телефон у режим польоту, він відключається від WI-FI, 4G, Bluetooth та всіх програм, підключених до мережі. Це дозволяє економити енергію та продовжувати користуватися мобільним телефоном. Зрозуміло, будуть доступні лише класичні функції телефону. Цей варіант ідеально підходить, якщо у вас закінчується акумулятор і ви хочете зберегти кілька відсотків, щоб закінчити день.

Заряджайте смартфон швидше

Якщо ви поспішаєте і потрібно швидко зарядити мобільний телефон, ви можете підключити пристрій до зарядного пристрою і перевести його в режим польоту. Він не зможе приймати дзвінки або користуватися мережею, тому акумулятор буде заряджатися швидше.

Для збереження мобільних даних смартфона

Режим польоту дозволяє заощаджувати на мобільних даних, коли ви не хочете використовувати їх. Якщо мережі WI-FI і 4G автоматично вимикаються, коли пристрій знаходиться в режимі польоту, ви також можете знову включити їх, коли захочете їх використовувати. Ця опція зручна, коли ви подорожуєте за кордон та не бажаєте платити додаткові витрати, якщо ваші мобільні дані включені.

Користуйтеся смартфоном, не відволікаючись

Якщо ви бажаєте користуватися мобільним телефоном, не відволікаючись, активуйте на смартфоні авіарежим. Це дозволить вам не перериватися дзвінком, повідомленням або повідомленням, коли ви, наприклад, дивіться відео чи читаєте щось на своєму телефоні.

Проведіть спокійну ніч, не прокидаючись від смартфона

Коли ви переводите телефон в авіарежим, це схоже на вимкнення мобільного телефону. Це дозволяє вам, серед іншого, зосередитись на роботі або проводити час з друзями чи родиною, не отримуючи різних оповіщень. Це також хороший спосіб провести всю ніч, не відволікаючись на повідомлення, дзвінки або сповіщення, які не дадуть вам знову заснути. Будильник телефону також залишиться увімкненим, а батарея не буде розряджена.

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