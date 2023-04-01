Чому не варто заряджати телефон на ліжку: у небезпеці може опинитися ваше життя

Ці знання можуть урятувати життя як вам, так і вашому гаджету

Напевно, вже багато хто знає, що ставити свій телефон на зарядку на ніч дуже шкідливо для гаджета, а ось про те, наскільки небезпечно класти мобільний на ліжко в цей час — лише одиниці. Щоб не нашкодити в першу чергу собі, важливо дотримуватися запобіжних заходів, про які ми і розповімо далі.

Зарядка телефону в ліжку — це ризикований крок, від якого потрібно терміново відмовитися, пише santeplus. А все тому, що це може призвести до драматичних наслідків.

Чому не можна заряджати телефон на ліжку

Заряджати телефон у ліжку не рекомендується, по-перше, тому що це може серйозно вплинути на якість сну. Однак це ще не так страшно, адже ця звичка може спричинити пожежу у вашому будинку. Якщо смартфон перегріється, він може спалахнути ліжко та простирадла та викликати запалення.

Також важливо стежити за цілісністю кабелю та блоку від зарядки. Їх перегрів також може спричинити пожежу. Більш того, цей ризик також може збільшитись, якщо покласти гаджет під подушку.

Раніше "Телеграф" писав, чому смартфон став повільно заряджатися. Прискорити заряджання телефону можна, знаючи головну причину проблеми.