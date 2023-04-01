Три налаштування для Android, якими рідко користуються, а вони покращують роботу телефона

Налаштувати телефон під свої потреби просто

В кожному смартфоні є функції, які можуть полегшити життя користувача, та не всі знають, де їх шукати. Зокрема це стосується користувачів гаджетів на ОС Android.

Itechua пропонує почати з захисту особистих даних. Наприклад, вимкнути ті сповіщення, які надходять на головний екран. Цей варіант наче зручний у користуванні, та може видати ваші дані сторонньому спостерігачу.

Та як бути в курсі, що хтось написав, але не показувати що саме? Для того, щоб налаштувати сповіщення, треба перейти в відповідний розділ "Сповіщення" в налаштуваннях телефону. В частині про "Стиль сповіщення" обрати "Екран блокування", вибрати функцію "Повідомлення для відображення" — "Показати сповіщення, але приховати вміст". Тоді сповіщення від програми надходитиме, але без вмісту. В цьому ж меню можна виключити сповіщення від настирливих програм.

Наступний етап — персоналізовані налаштування Google, зокрема при показі реклами. В розділі головного меню треба обрати Google — "Реклама" і видалити рекламний ідентифікатор.

Корисним і для користувача, і для тривалості роботи самого гаджета буде використання нічного режиму. Сучасні моделі мають таку функцію для захисту очей. На деяких моделях вона так і називається. Вона частково відсікає синє світло. Увімкнути можна в розділі "Налаштування" — "Екран та яскравість", — опція "Нічне світло" чи "Догляд за очима". Її увімкнення можна налаштувати з певної години, аби ввечері та вночі очі менше навантажувалися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як налаштувати звук на телефоні. Допомогти з проблемою тихого динаміка можуть додаткові програми та системні налаштування.