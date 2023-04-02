Чи потрібно вимикати смартфон під час зарядки: є одне "але"

Є кілька аргументів на користь цієї вимоги

Сучасну людину складно уявити без мобільного телефону, адже там ми зберігаємо найважливіші дані, обмінюємося інформацією та дізнаємось свіжі новини. Але щоб гаджет прослужив довго, за ним необхідно правильно доглядати і заряджати. Існує думка, що перед зарядкою смартфона його потрібно вимикати, нібито це допомагає зі швидкою зарядкою пристрою. Чи це так, читайте нижче.

Правда, акумуляторна батарея вимкненого телефону заряджається швидше: знижується витрата енергії, а водночас АКБ і сам смартфон менше нагріваються. Але є й інша думка, пише itechua.

Коли телефон "спить", операційна система у фоновому режимі виконує ряд процесів та операцій: забезпечує живлення Wi-Fi та Bluetooth, сигнали стільникового зв’язку, продовжується прийом PUSH-повідомлень тощо. Однак виконання цих завдань протікає в режимі сну з мінімальною витратою енергії.

Чи потрібно відключати смартфон під час зарядки

Для економії можна вимкнути лише деякі функції, але не сам пристрій: з’єднання Bluetooth та Wi-Fi або навіть 4G, а також закрити всі програми та вимкнути непотрібні функції. Крім того, якщо модель смартфона підтримує швидку зарядку, вона працює тільки при включеному апараті.

Раніше "Телеграф" писав, чому смартфон став повільно заряджатися. Прискорити зарядку телефону можна, знаючи головну причину проблеми.