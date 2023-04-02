Google слідкує за вами? Де перевірити налаштування телефону і облікового запису

Збір більшості даних можна відключити та налаштувати приватність облікового запису

Телефони збирають інформацію про свого власника, аби бути йому максимально корисним. Серед них є, наприклад, рекламний ідентифікатор. Більшість сервісів збору даних можна вимкнути в налаштуваннях телефону чи облікового запису.

Як керувати налаштуваннями Google на телефоні підказують у самій компанії. В залежності від моделі телефона та версії Android формулювання та перелік функцій може відрізнятися. Перше — треба зайти в налаштування та знайти розділ Google. Там обрати меню обліковий запис та керування ним.

Що є в даних Google

Особиста інформація — ім’я, фото, дата народження, стать користувача.

— ім’я, фото, дата народження, стать користувача. Дані й конфіденційність — тут можна видалити чи прибрати певні дані з загального перегляду, зазначимо, що частину даних видалити не можна. Тут можна також переглянути про які дії зберігаються записи.

— тут можна видалити чи прибрати певні дані з загального перегляду, зазначимо, що частину даних видалити не можна. Тут можна також переглянути про які дії зберігаються записи. Безпека — можна налаштувати захист облікового запису.

— можна налаштувати захист облікового запису. Люди й доступ — керування взаємодією.

— керування взаємодією. Оплата та підписки — керування покупками в Google.

— керування покупками в Google. Сервіси — в цьому розділі можна дізнатися які сервіси є на вашому пристрої. Серед них — рекламний ідентифікатор , за допомогою якого можна керувати показом оголошень, прив'язка номера телефону в Google, дозволи додатків для входу з Google.

— в цьому розділі можна дізнатися які сервіси є на вашому пристрої. Серед них — , за допомогою якого можна керувати показом оголошень, в Google, для входу з Google. Також саме у сервісах можна регулювати доступ Google до вашого місцезнаходженя. Є й користь у цій функції — сервіс "Знайти пристрій" може допомогти визначити де телефон або заблокувати гаджет чи стерти з нього усі дані.

Раніше "Телеграф" розповідав як на телефонах налаштувати звук гучніше в операційній системі та зі сторонніми додатками. Деякі налаштування у смартфоні можуть продовжити час, який гаджет витримує без зарядки.