Чому телефон може повільно заряджатися: п’ять найпоширеніших причин

При зарядці смартфона пам’ятайте про низку нюансів, щоб прискорити цей процес

Користувачі повинні дотримуватися невеликих правил, коли заряджають мобільний телефон. Якщо ж цей процес відбувається надто повільно, то, можливо, проблема криється в одній з п’яти поширених причин.

Чому ваш смартфон повільно заряджається і що може запобігти цій проблемі? Докладніше про це пише ресурс Makeuseof.

Неякісні аксесуари

Найпростіша причина, через яку ваш телефон може заряджатися повільніше, ніж раніше, не пов’язаний із самим гаджетом. Можливо, ви використовуєте неякісний шнур або адаптер, а також слабке джерело живлення. Замініть кабель і подивіться, чи вирішить це проблему. В ідеалі використовуйте зарядні пристрої відомих фірм. Той, що був у комплекті з телефоном, найкращий варіант. Крім того, використовуйте настінний зарядний пристрій, а не порт комп’ютера.

Проблеми з портом

Порт заряджання телефону може бути пошкоджено. Використовуйте ліхтарик та збільшувальну лінзу, щоб оглянути порт усередині. Постарайтеся видалити всі непотрібні предмети (ворсинки, пил тощо), але обережно, щоб не пошкодити пристрій. За потреби скористайтеся пластиковою зубочисткою або м’яким пензлем.

Фонові програми

Телефони, які заряджаються цілу вічність, також важко підтримують заряд надалі. Причиною цього є шахрайські або фонові програми в цілому. Як в Android, так і в iOS є інструменти, що дозволяють дізнатися, які програми працюють у фоновому режимі. Деякі програми можуть показувати високу витрату заряду батареї лише тому, що ви часто використовуєте їх. Шукайте програми, які споживають мінімальну кількість часу, але дуже сильно витрачають заряд батареї. Видаліть таку програму і перегляньте, чи покращиться час автономної роботи і швидкість зарядки.

Стара батарея

Якщо ваш телефон більше двох або трьох років, і протягом цього періоду він інтенсивно використовувався, можливо, настав час подумати про заміну акумулятора. Літій-іонні акумулятори не вічні, і їх можна перезаряджати лише обмежену кількість разів. Таким чином, сама батарея може бути причиною повільної зарядки. Ймовірно, вам доведеться віднести свій телефон до ремонтної майстерні, щоб запросити додаткову інформацію про заміну акумулятора у вашому пристрої.

Використання телефону під час заряджання

Такі програми, як Facebook, сумно відомі тим, що скорочують час автономної роботи телефонів. Деяким смартфонам складно одночасно заряджатися та витрачати живлення на використання програм. Дайте спокійно зарядитися своєму гаджету.

Раніше "Телеграф" розповідав, як налаштувати мобільний телефон, щоб він довше зберігав заряд. Деякі функції витрачають батарею марно.