Чому потрібно перевіряти стан батареї на iPhone і як це зробити: три прості кроки

Користувачам не важко вникнути в нюанси роботи акумулятора їх гаджета

При зарядці iPhone потрібно пам’ятати про низку правил, адже це може вплинути на термін служби акумулятора. Батарея будь-якого мобільного телефону не вічна, тому з часом її здатність зберігати заряд знижується.

Важливо перевіряти стан батареї на iPhone, інакше ваш гаджет розряджатиметься занадто швидко. В які налаштування рекомендується заглянути, розповів Make use of.

Батарея смартфона з часом розряджається – це нормально. Коли вашому телефону виповниться два роки, він уже не здатний тримати стільки заряду, як коли був новим. Це називається "працездатність батареї", а "життя батареї" співвідноситься з тим, як довго ви можете працювати без підзарядки.

Apple дозволяє користувачам легко перевіряти стан батареї свого iPhone. Усього кількома натисканнями можна визначити, чи справний акумулятор телефону. Отже, дотримуйтесь цих простих інструкцій на вашому пристрої iOS:

Відкрийте "Параметри". Перейдіть донизу та натисніть "Акумулятор". Виберіть "Стан акумулятора" та "Заряджання".

Чим вище значення максимальної ємності, тим здоровіша батарея. Зниження продуктивності починається з рівня 80 відсотків від початкового заряду. Якщо ємність акумулятора особливо погана і він не працює так довго, як передбачалося, вам слід подумати, щоб отримати заміну від Apple або оновити свій iPhone.

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