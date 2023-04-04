Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховується: сім попереджувальних знаків

Дізнатися, чи ведеться "стеження" за вашим смартфоном, дуже просто

Багато користувачів замислювалися над питанням, чи прослуховується їхній мобільний телефон. Хтось підозрює уряд, інші побоюються хакерів. На ймовірне "стеження" можуть вказати деякі ознаки.

Існує сім попереджувальних знаків, які можуть вказувати на прослуховування мобільного телефону. Про це пише ресурс Make use of.

Як зрозуміти, що мобільний телефон прослуховується

1. Проблеми з батареєю

Перш ніж iOS та Android стали популярними, проблеми з акумулятором були ознакою прослуховування телефону. Тим не менш, перегрів батареї залишається у цьому списку. Шкідливе програмне забезпечення може працювати у фоновому режимі, дозволяючи комусь прослуховувати вас. Тому гаджет постійно розряджається, незважаючи на те, що ви не використовуєте його так часто, це дуже дивно.

2. Збільшення використання мобільних даних

Ви повинні приблизно знати, скільки даних ви використовуєте щомісяця. Якщо цифра різко зростає, потрібно точно визначити, чому це відбувається. Якщо ви не можете знайти причину, можливо, третя сторона перехоплює повідомлення. Шкідливе програмне забезпечення використовує дані для надсилання зібраної інформації на зовнішнє джерело. Це означає, що буде задіяно не лише домашній Wi-Fi, а й споживання мобільних даних.

3. Небажана реклама та додатки

Вкрай важливо, щоб ви точно знали, що знаходиться на вашому телефоні, особливо програми, що працюють у фоновому режимі. Якщо ви їх не встановили, вони можуть бути шкідливими. В App Store було виявлено 17 шахрайських програм. Спочатку передбачалося, що вони містять троянські шкідливі програми, але насправді це були рекламні програми, які представляли користувачам шкідливу рекламу. Рекламне програмне забезпечення може використовуватися для збору даних та відкриття лазівки для хакерів, пропонуючи встановлення додаткового шахрайського програмного забезпечення. Ці оголошення можуть стати нав’язливими, щоб спонукати жертв натиснути на них навіть випадково. Не забувайте, що перехід за будь-якими посиланнями може призвести до ще більшої кількості шкідливих програм.

4. Загальні проблеми з продуктивністю

Чим більше даних використовується, тим повільніше буде працювати ваш пристрій. Шкідливе програмне забезпечення може отримати root-доступ (права суперкористувача) до вашого смартфону або обманним шляхом змусити вас завантажити підроблене системне оновлення для повного контролю за вашою діяльністю. Потім інформація про жертву може бути передана на зовнішні хакерські сервери.

5. Дивні повідомлення

Як дізнатися, що ваш телефон прослуховується чи стежать за ним? Можливо, ви вже ігноруєте знаки! Те, що ви можете прийняти за спам, неприємність чи невірний номер, може бути попередженням про те, що щось не так. Підозрілі SMS-повідомлення можуть включати, здавалося б, рандомні серії цифр, літер і символів, які здадуться вам дивними, але, можливо, не особливо шкідливими. Не ігноруйте підозрілі повідомлення. Найбільш вірогідною причиною цього є збій у шпигунському ПЗ, що використовується кіберзлочинцями. Так само, якщо хтось із членів сім’ї чи друзів скаже, що ви надсилаєте їм дивні тексти або електронні листи, ваш телефон може бути зламаний.

6. Веб-сайти виглядають інакше

Ми всі забуваємо про поради щодо кібербезпеки і робимо помилки. Якщо ця помилка полягає в натисканні на URL-адресу в тексті або електронному листі, це може коштувати вам великі гроші. Вам навіть не потрібно перенаправлятися на шахрайське посилання через повідомлення. Якщо на вашому телефоні встановлено шкідливу програму, вона може змінити зовнішній вигляд відвідуваних веб-сайтів. В результаті хакери можуть отримати доступ до онлайн-банкінгу, наприклад.

7. Використовуйте коди переадресації Android

Це працює тільки на телефонах Android, але це ідеальний спосіб дізнатися, чи пересилаються будь-які ваші дані третій стороні. Ви можете використовувати секретні коди USSD для забезпечення безпеки та конфіденційності.

Просто перейдіть до інтерфейсу клавіатури і введіть *#21*, *#67# або *#62#, потім торкніться значка набору номера. Якщо один не працює, спробуйте інший. Вони застосовні до різних пристроїв, але всі три мають одну і ту ж функцію: направляють вас на екран з детальним описом переадресації дзвінків. У ньому будуть перераховані голосові дзвінки, дані, SMS, пакети, PAD та багато іншого. В ідеалі кожен має свідчити "Не переадресовано". Якщо є строфа "Переадресовано", ваш смартфон, ймовірно, був зламаний.

Що можна зробити? Просто введіть ##002# на екрані набору номера, а потім знову натисніть символ набору номера. Так ви скасуєте переадресацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, де перевірити налаштування телефону та облікового запису Google. Збір більшості даних можна вимкнути та налаштувати конфіденційність облікового запису.