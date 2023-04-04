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Телефон швидко сідає: прості поради, як зберегти заряд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Використання простих налаштувань допоможе рідше заряджати телефон Новина оновлена 04 квітня 2023, 09:11
Використання простих налаштувань допоможе рідше заряджати телефон. Фото sputnik.by

Більшість функцій доступні на усіх смартфонах

Зарядка телефона витрачається швидше, якщо увімкнено вібросигнали чи звуки. Та є й інші налаштування, увімкнувши чи вимкнувши які, можна заощадити заряд батареї смартфона.

Як радять у підтримці Google, залежно від пристрою можна обрати різні дії для меншої витрат енергії. Де знаходяться налаштування вашої моделі телефону — можна подивившись на сайті виробника, та зазвичай частина з них може бути в налаштуваннях чи верхній "шторці".

Що допоможе заощадити енергію:

  • Зменшити час очікування — скоротити час показу повідомлень на екрані можна в розділі "Спеціальні можливості" — "Час очікування для спеціальних можливостей".
  • Виставити меншу яскравість екрана або налаштувати автоматичну зміну.
  • Вимкнути звуки та вібро клавіатури.
  • Обмежити роботу додатків у фоновому режимі чи вимкнути непотрібні функції, зокрема, геодані чи використання інтернету.
  • Увімкнути заощадження енергії чи функцію "Адаптивний акумулятор".
  • Видалити непотрібні облікові записи.
  • Увімкнути темну тему.
  • Не тримати екран довго увімкненим.
  • Не виконувати дії, які вимагають великої обробки даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою завантаження телефона в безпечному режимі можна визначити, чи порушують його роботу сторонні додатки. Іноді звуки на телефоні треба не вимикати аби заощадити енергію, а навпаки — зробити гучнішими. Це можна робити у налаштуваннях.

Теги:
#Смартфон #Енергія #Телефон #Лайфхак