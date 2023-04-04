Телефон швидко сідає: прості поради, як зберегти заряд

Більшість функцій доступні на усіх смартфонах

Зарядка телефона витрачається швидше, якщо увімкнено вібросигнали чи звуки. Та є й інші налаштування, увімкнувши чи вимкнувши які, можна заощадити заряд батареї смартфона.

Як радять у підтримці Google, залежно від пристрою можна обрати різні дії для меншої витрат енергії. Де знаходяться налаштування вашої моделі телефону — можна подивившись на сайті виробника, та зазвичай частина з них може бути в налаштуваннях чи верхній "шторці".

Що допоможе заощадити енергію:

Зменшити час очікування — скоротити час показу повідомлень на екрані можна в розділі "Спеціальні можливості" — "Час очікування для спеціальних можливостей".

Виставити меншу яскравість екрана або налаштувати автоматичну зміну.

Вимкнути звуки та вібро клавіатури.

Обмежити роботу додатків у фоновому режимі чи вимкнути непотрібні функції, зокрема, геодані чи використання інтернету.

Увімкнути заощадження енергії чи функцію "Адаптивний акумулятор".

Видалити непотрібні облікові записи.

Увімкнути темну тему.

Не тримати екран довго увімкненим.

Не виконувати дії, які вимагають великої обробки даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою завантаження телефона в безпечному режимі можна визначити, чи порушують його роботу сторонні додатки. Іноді звуки на телефоні треба не вимикати аби заощадити енергію, а навпаки — зробити гучнішими. Це можна робити у налаштуваннях.