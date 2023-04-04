Телефон швидко сідає: прості поради, як зберегти заряд
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Більшість функцій доступні на усіх смартфонах
Зарядка телефона витрачається швидше, якщо увімкнено вібросигнали чи звуки. Та є й інші налаштування, увімкнувши чи вимкнувши які, можна заощадити заряд батареї смартфона.
Як радять у підтримці Google, залежно від пристрою можна обрати різні дії для меншої витрат енергії. Де знаходяться налаштування вашої моделі телефону — можна подивившись на сайті виробника, та зазвичай частина з них може бути в налаштуваннях чи верхній "шторці".
Що допоможе заощадити енергію:
- Зменшити час очікування — скоротити час показу повідомлень на екрані можна в розділі "Спеціальні можливості" — "Час очікування для спеціальних можливостей".
- Виставити меншу яскравість екрана або налаштувати автоматичну зміну.
- Вимкнути звуки та вібро клавіатури.
- Обмежити роботу додатків у фоновому режимі чи вимкнути непотрібні функції, зокрема, геодані чи використання інтернету.
- Увімкнути заощадження енергії чи функцію "Адаптивний акумулятор".
- Видалити непотрібні облікові записи.
- Увімкнути темну тему.
- Не тримати екран довго увімкненим.
- Не виконувати дії, які вимагають великої обробки даних.
Раніше "Телеграф" розповідав, що за допомогою завантаження телефона в безпечному режимі можна визначити, чи порушують його роботу сторонні додатки. Іноді звуки на телефоні треба не вимикати аби заощадити енергію, а навпаки — зробити гучнішими. Це можна робити у налаштуваннях.