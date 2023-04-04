Що робити, якщо не заряджається телефон: сім способів вирішити проблему

Перш ніж йти до майстра, спробуйте усунути проблему з гаджетом та зарядкою своїми силами

Згодом мобільний телефон може почати занадто швидко розряджатися, але ще більша проблема, якщо гаджет відмовляється заряджатися в принципі. Однак є способи знайти вирішення проблеми перед зверненням до фахівців.

Що робити, якщо смартфон не заряджається? Про сім способів це виправити розповідає Make use of.

Що можна зробити, якщо мобільний телефон не заряджається

1. Перезавантажте телефон

Перш ніж ви почнете шукати в Google "чому мій телефон не заряджається", спробуйте вимкнути і знову включити гаджет. Адже може йтися про звичайний збій підключення. Перезавантаження телефону відключить усі фонові служби та може вирішити проблему із зарядженням мобільного телефону.

2. Спробуйте перевести телефон у безпечний режим

Якщо ви зможете зарядити свій телефон у безпечному режимі, це означає одне: винуватцем є сторонній сервіс. Проблемою могла стати одна із програм. Спробуйте видалити останні програми, а також ті, яким ви не довіряєте або які давно не використовували. Потім перезавантажте телефон у звичайному режимі та перегляньте, чи він заряджається.

Щоб увійти в безпечний режим на більшості пристроїв Android, потрібно натиснути та утримувати кнопку живлення. У підказці торкніться й утримуйте кнопку вимкнення живлення. Після отримання запиту телефон незабаром перезавантажиться в безпечному режимі. Щоб вийти з безпечного режиму, просто перезавантажте телефон.

3. Перейдіть на інший кабель/розетку/адаптер

Щоб усунути несправний кабель, спробуйте зарядити телефон за допомогою іншого кабелю, адаптера або джерела живлення. Найпростіший спосіб перевірити, чи не винен кабель у ваших бідах, це підключити телефон до комп’ютера через USB. Якщо телефон може заряджатися від ПК, ви можете звузити пошук та усунення несправностей до адаптера й розетки.

4. Переконайтеся, що це не програмна помилка

Якщо ваш телефон не заряджається, хоча вказано зворотне, або значок заряджання відсутній, це може бути програмна помилка. Програма Ampere допоможе дізнатися, чи надходить на ваш гаджет будь-яка енергія, коли він підключений до мережі. Якщо ви виявили помилку програмного забезпечення, ви можете або дочекатися оновлення ОС, або виконати скидання до заводських налаштувань.

5. Очистіть порт заряджання

Частинки пилу можуть швидко накопичуватися в гнізді для заряджання та перешкоджати підключенню телефону до джерела живлення. Огляньте порт зарядки телефону і, помітивши скупчення бруду, обережно очистіть сухою ватною паличкою. Тоді як ліхтарик допоможе заглянути в середину порту.

6. Виключіть пошкодження водою

Вода та електрика несумісні. Якщо ваш телефон намок, і тепер ви ставите питання, чому він не заряджається, то, швидше за все, винна вода. Переконайтеся, що нутрощі смартфона повністю сухі. Є кілька способів врятувати телефон, який упав у воду: про них ми розповідали у матеріалі раніше.

7. Завітайте до сервісного центру

Якщо нічого не допомагає, і ви все ще міркуєте, чому смартфон не заряджається, ви завжди можете звернутися в сервісний центр за допомогою спеціаліста. Діагностика точно виявить причину несправності, після чого вам буде запропоновано варіанти вирішення проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав як перевірити стан батареї на смартфоні. А також ми повідомляли, з яких причин телефон заряджається надто повільно.