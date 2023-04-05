Позбавтеся цього, і ваш телефон буде заряджатися набагато швидше: чотири фактори, що впливають на зарядку

Деякі прості жести можуть суттєво вплинути на швидкість заряджання телефону.

Існує кілька причин, через які ваш смартфон може повільно заряджатися. Причому це може бути пов’язано як з проблемами з системою вашого телефону або його обладнанням, так і з вашими звичками використання гаджета.

Як відзначає портал santeplus, найпоширеніших причин всього чотири. Позбувшись їх, зарядка вашого гаджета стане набагато швидше.

Чому телефон повільно заряджається

Кабель вашого телефону може бути несправним

Одна з причин, через яку ваш смартфон повільно заряджається, пов’язана з несправним кабелем. Перевірте свій кабель на наявність пошкоджень, і якщо вони є, його слід замінити. Уникайте використання підробок, які ще більше ушкоджують акумулятор телефону.

Пошкоджений зарядний пристрій для телефону

Хоча зарядні пристрої, придбані безпосередньо у виробника, довговічніші і мають кращий захист внутрішньої проводки, але якщо вони починають зношуватися, це є ознакою того, що незабаром вони перестануть працювати. Крім того, повільна зарядка також може бути пов’язана з потужністю адаптера змінного струму.

Джерело живлення телефону

Приєднавши кабель до USB-порту або акумулятора автомобіля, будьте готові до того, що зарядка буде набагато повільніше, ніж підключення до розетки.

Поведінка користувача

Крім вищезгаданих елементів, є ще й ваша поведінка стосовно пристрою, який також може вплинути на швидкість заряджання. Коротко кажучи, ви не повинні скористатися своїм смартфоном, поки він заряджається.

Раніше "Телеграф" розповідав, як налаштувати мобільний телефон, щоб він довше зберігав заряд. Деякі функції витрачають батарею марно.