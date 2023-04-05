Смартфон не заряджається або не вмикається: поради від фахівців Google

Якщо не вдається впоратися самотужки — може виникнути потреба звернутись до сервісу

Різноманітні проблеми із сучасними смартфонами потребують пошуку рішень — можна використовувати безпечний режим або інші лайфхаки. Та що робити, коли телефон взагалі не вмикається або одразу перезавантажується чи нічого не показує на екрані.

Підтримка Google пропонує кілька варіантів вирішення проблеми для смартфонів на ОС Android. Першим кроком має бути примусове перезавантаження — утримувати кнопку живлення треба 5-7 секунд.

Треба перевірити справність зарядного кабеля чи розетки, а також чистоти розйому телефона. Зніміть зайві аксесуари, які можуть заважати. Після підключення до зарядного треба почекати хвилину.

Якщо на екрані з’явився значок заряду, то телефон можна одразу перезапускати.

Якщо індикатор червоний — акумулятор повністю розряджений, якщо блимає — треба чекати щонайменше 30 хвилин до запуску.

Якщо реакції нема, проблема може бути в екрані.

Аби його перевірити, треба приблизно 30 секунд тримати кнопку живлення, почекати кілька хвилин та подзвонити на свій пристрій з іншого телефона. Якщо на екрані нічого не з’явилося, то експерти радять виконати наступні дії.

Підключіть телефон до мережі живлення, одночасно натисніть кнопки зменшення гучності та живлення й утримуйте їх принаймні 20 секунд. Можливі два варіанти — при червоному світлі індикатора телефон треба пів години заряджати, при появі символа Android — натискайте кнопку зменшення гучності — має з’явитися опція вимкнути, після заряду в пів години перезавантажте утриманням кнопки живлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зберегти заряд в телефоні, можна увімкнувши певні налаштування в телефоні. При повільній чи переривчастій зарядці варто перевірити справність пристрою та зарядки.