Помилка, яку робить багато хто: чому не можна розмовляти по телефону, коли він заряджається

Використовуючи цю звичку ви ризикуєте пошкодити свій смартфон.

Смартфон зараз настільки невід’ємна частина нашого повсякденного життя, що нам доводиться користуватися ним постійно, навіть під час їжі. Багато хто з нас дзвонить або користується телефоном, поки він заряджається. На жаль, ті, хто переймає цю звичку, ризикують назавжди пошкодити телефон.

Існують певні небезпеки, про які попереджають фахівці, пише santeplus. Помилка, яку допускають багато хто, — це розмови мобільним телефоном, коли пристрій заряджається. До чого це може призвести:

Чому не можна говорити телефоном під час заряджання

За словами фахівців, пристрій у цей час нагрівається і найменший технічний збій або перебій у подачі електроенергії може призвести до перегріву телефону, що може вивести його з ладу. Це також стосується нових пристроїв, які не застраховані від цих інцидентів.

Не рекомендується користуватися мобільним телефоном під час заряджання пристрою. Це означає, що вам також не потрібно надсилати SMS, використовувати програми або навіть телефонувати, коли мобільний телефон живиться від зарядного пристрою. Крім того, якщо вам телефонують під час заряджання пристрою, перед відповіддю краще відключити телефон від мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як налаштувати мобільний телефон, щоб він довше зберігав заряд. Деякі функції витрачають батарею марно.