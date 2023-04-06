Пам'ять телефона переповнена: як діяти аби швидко та ефективно звільнити місце

Знайти зайві файли можна у багатьох місцях

При користуванні багато телефонів, зокрема з ОС Android стикаються з проблемою: пам’ять переповнена. Можна скористатися програмами для упорядкування, а можна зробити нехитрі дії, які дозволять заощадити або звільнити місце.

Як пише портал Praxistipps.chip, першим кроком має бути аналіз того, чим заповнена пам'ять телефона. Для цього можна використовувати вбудовані інструменти в налаштуваннях або сторонні додатки як от DiskUsage.

Способи звільнити місце на телефоні Android:

перенесення власних файлів на комп’ютер. Фотографії та відео вимагають багато місця для зберігання, варто зберегти тільки потрібні фото з галереї в окремій теці на ПК.

Перевірте зображення — випадкові фото та скріншоти можуть займати місце.

Очистіть папку "Завантаження". Android зазвичай має попередньо встановлену програму під назвою "Завантаження". Подивіться сюди, щоб дізнатися, чи можна видалити старі непотрібні дані.

Очистіть кеш програм — зазвичай така опція доступна в налаштуваннях при заході в інформацію про програму, або можна скористатися окремим інструментами, які очищують весь кеш на телефоні без додаткових зусиль, наприклад SD Maid — System Cleaner.

Видаліть або вимкніть програми, які не використовуються.

У користувачів є можливість використовувати хмару як сховище. Це звільнить місце на вашому мобільному телефоні та не допустить втрати важливих даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, як користувачам телефонів на Android розібратися з тим, що не включається смартфон. Є також способи прискорити роботу таких телефонів.