Пам'ять телефона переповнена: як діяти аби швидко та ефективно звільнити місце
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Знайти зайві файли можна у багатьох місцях
При користуванні багато телефонів, зокрема з ОС Android стикаються з проблемою: пам’ять переповнена. Можна скористатися програмами для упорядкування, а можна зробити нехитрі дії, які дозволять заощадити або звільнити місце.
Як пише портал Praxistipps.chip, першим кроком має бути аналіз того, чим заповнена пам'ять телефона. Для цього можна використовувати вбудовані інструменти в налаштуваннях або сторонні додатки як от DiskUsage.
Способи звільнити місце на телефоні Android:
- перенесення власних файлів на комп’ютер. Фотографії та відео вимагають багато місця для зберігання, варто зберегти тільки потрібні фото з галереї в окремій теці на ПК.
- Перевірте зображення — випадкові фото та скріншоти можуть займати місце.
- Очистіть папку "Завантаження". Android зазвичай має попередньо встановлену програму під назвою "Завантаження". Подивіться сюди, щоб дізнатися, чи можна видалити старі непотрібні дані.
- Очистіть кеш програм — зазвичай така опція доступна в налаштуваннях при заході в інформацію про програму, або можна скористатися окремим інструментами, які очищують весь кеш на телефоні без додаткових зусиль, наприклад SD Maid — System Cleaner.
- Видаліть або вимкніть програми, які не використовуються.
- У користувачів є можливість використовувати хмару як сховище. Це звільнить місце на вашому мобільному телефоні та не допустить втрати важливих даних.
Раніше "Телеграф" розповідав, як користувачам телефонів на Android розібратися з тим, що не включається смартфон. Є також способи прискорити роботу таких телефонів.