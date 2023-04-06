Чому не варто використовувати свій телефон як будильник: ця звичка дуже шкідлива

Вчені оприлюднять тривожні результати досліджень.

З появою смартфонів багато хто вже напевно і забув про будильники на звичайному годиннику, а не на своїх гаджетах. Однак ця звичка є дуже шкідливою для вас. Чому ми й хочемо розповісти сьогодні.

Експерти зі Sleep School London, передає портал santeplus, попереджають, що використовувати свій телефон як будильник не рекомендується, адже результати досліджень насторожують.

Чому не можна ставити будильник на телефоні

Наявність мобільного телефону або інших електронних пристроїв на тумбочці або біля ліжка можуть викликати головні болі, запаморочення і погіршення зору. Синє світло, яке випромінюють ці пристрої, впливає на зір та вироблення мелатоніну, гормону сну.

Іншими словами, чим більше ви користуєтеся мобільним телефоном перед сном, тим важче заснути та насолодитися спокійним сном.

Також дослідники з Північно-Західного університету в Чикаго виявили, що вплив світла від телефонів та комп’ютерів у нічний час може призвести до збільшення ваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому смартфон став повільно заряджатися. Прискорити заряджання телефону можна, знаючи головну причину проблеми. Усього їх чотири.