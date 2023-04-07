Чому заряджати телефон потрібно лише до 50%: хитрість, яка продовжить життя вашому гаджету

Просте правило, яке допоможе зберегти життя телефону.

Переважна більшість заряджають свій телефон доти, доки батарея не покаже 100%. Однак це звичка, яка з часом може пошкодити акумулятор, що призведе до ламання телефону. Що ж робити?

Найкраще заряджати свій акумулятор лише до 50%, пише santeplus. Чому так читайте далі.

Як правильно заряджати телефон

Якщо ви хочете зберегти свій смартфон протягом тривалого часу, ви повинні правильно живити його та дотримуватись відповідних звичок зарядки. Також важливо позбутися певних "рефлексів", таких як розрядка мобільного телефону до 0% або зарядка акумулятора до 100%. Ну і звісно ж від нічної зарядки.

Фахівці зазначають, що замість повної зарядки батареї рекомендується робити кілька циклів поступово протягом дня, тобто до 3 разів на день. Акумулятор повинен бути заряджений лише на 50%, щоб як мінімум удвічі збільшити тривалість "життя" вашого гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на тиждень рекомендується відключати мобільний телефон та для чого це робити. А ще ми писали, які звички вбивають смартфон.