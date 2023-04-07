Завдають шкоди телефону: названо чотири звички, від яких потрібно відмовитися

Продовжити життя вашому пристрою можна, відмовившись від кількох шкідливих звичок при його використанні

На сьогодні існує безліч різних лайфхаків, які допомагають покращити роботу вашого телефону. Але водночас варто не забувати про виконання простих правил, щоб ваш смартфон прослужив вам якнайдовше.

Щоб не завдавати шкоди пристрою, слід відмовитися від кількох звичок, через які телефони швидко "старіють" і постійно вимагають ремонту, пише 5692.com. Йтиметься про чотири основні шкідливі звички користувачів:

Повна підзарядка

Багато користувачів впевнені, що заряджати мобільний телефон потрібно до повного заряду, доки на екрані не покаже 100%. Але насправді такі дії лише завдають шкоди батареї, оскільки вона надмірно перегрівається. Рекомендується заряджати телефон до 80-90% заряду і коли рівень заряджання становить менш як 20%.

Неоригінальні зарядні пристрої

Заряджати телефон рекомендується "рідним" зарядним пристроєм. У разі використання іншої зарядки, наприклад, бюджетного аналога, батарея може швидко прийти у несправність. Водночас телефон може зіпсуватися, якщо відбудеться самозаймання через неякісне складання.

Неправильне зберігання

Телефон слід зберігати виключно в сухому місці, оскільки через вологу або перепад температур він може стати непридатним. Також користувачам рекомендують використовувати захисний кейс та уникати використання телефону на морозі або під прямим сонячним промінням.

Перевантаження телефону програмами

Щоб телефон прослужив якомога довше, не слід забивати його програмами, оскільки кожне з них постійно використовує ресурси пристрою, що призводить до його "старіння". Також велика кількість встановлених програм стають причиною повільної роботи смартфона і призводить до перегріву та швидкої розрядки батареї.

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