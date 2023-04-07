Телефон відключається сам собою: три головні причини

Проблемою може бути не лише механічне пошкодження

Прикро, коли мобільний телефон вимикається через нестачу рівня батареї, а ще гірше, коли смартфон "тухне" сам собою. Якщо це відбувається самовільно, це може вказувати на серйозні неполадки в роботі смартфона.

Про головні причини самовільного відключення мобільного пристрою пише itechua. Їх лише три.

Чому смартфон вимикається сам собою

Механічне пошкодження

Ви могли впустити телефон, і пошкодження виявилося настільки серйозним, що тепер гаджет не може нормально функціонувати. Ви можете віднести його до майстерні, але, найімовірніше, доведеться купувати новий телефон.

Проблеми з акумулятором

Старий акумулятор працює з порушеннями. Заміна батареї дозволить розв'язати проблему.

Проблеми з ПЗ

Проблема може бути викликана встановленням шкідливої програми, було неправильно оновлено той чи інший застосунок. Проблема розв'язується за допомогою антивірусів. Якщо ж переповнена пам’ять, тоді потрібно видалити зайві файли.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому не варто заряджати iPhone у чохлі. Фахівці попередили про негативні наслідки.

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