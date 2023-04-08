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Як прибрати подряпини на екрані смартфона: два робочі способи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Подряпини на екрані гаджета можуть бути болючим видовищем для очей
Подряпини на екрані гаджета можуть бути болючим видовищем для очей. Фото iphones

Дрібна подряпина може перетворитися на довгу і глибоку тріщину

Практично всі мають сучасний мобільний телефон, проте багато користувачів пристрою і поняття не мають, як з ним правильно поводитися. Через неграмотні дії, наприклад, сушіння промоклого телефону феном, ризик остаточної поломки гаджета збільшується вдвічі.

Багато хто з нас стикався з проблемою виникнення на екрані смартфона дрібних подряпин, пише itechua. Вони з’являються через активне використання пристрою, носіння смартфона без захисного чохла і просто, коли ми ненароком впускаємо його на землю.

Як усунути подряпини на екрані телефону

Якщо ви з якоїсь причини змушені відкласти відвідування сервісного центру, подряпину можна "замаскувати". Зробити це бажано з двох причин: для повернення мобільному телефону колишнього вигляду і щоб убезпечити подушечки пальців від можливих порізів. Є два робочі способи прибрати подряпини на екрані гаджета:

  1. Використовуйте спеціальну захисну плівку, яка легко сховає маленькі подряпини. Але слід пам’ятати, що вона не "замаскує" серйозні ушкодження.
  2. Використовуйте захисне скло. Такий матеріал не тільки захищає мобільний телефон, але й відрізняється стійкістю перед багатьма пошкодженнями.

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#Мобільний телефон #Смартфони