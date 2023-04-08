П'ять кроків до гарного звучання: як покращити звук на телефоні

Іноді може знадобитися проста чистка

Налаштування звуку на телефоні — питання індивідуальне і залежить не тільки від ваших вподобань, а й від моделі. "Телеграф" розповідав, які програмні рішення можна знайти для проблеми. Та спочатку треба позбутися базових проблем.

Портал Moyens.net рекомендує почати з перевірки розташування динаміків. У різних моделях вони розташовуються по-різному — знизу, але є Android з передніми динаміками чи на задній панелі телефону знизу. Перевірте, чи не закриває їх чохол.

Другим етапом має стати перевірка чистоти динаміків. Найефективнішим способом є видалення частинок пилу з решіток стисненим повітрям. Як дешевшу альтернативу, можна використати стару зубну щітку, щоб видалити бруд, який могли потрапити в маленькі отвори.

Третій момент — налаштування. Залежно від вашого телефону, виробник міг включити деякі додаткові функції керування звуком — еквалайзер чи функцію Dolby Atmos, в деяких моделях є налаштування частот під вік людини.

Для подальшого покращення звуку можуть знадобитися додаткові програми. Наприклад, сторонній еквалайзер чи новий плеєр. Вбудований може мати обмеження по звуку.

Якщо ви слухаєте музику з додатків по типу Spotify, Apple Music або YouTube Music Premium то в налаштуваннях є опція гучності, а також якості музики — тут можна увімкнути параметр еквалайзер та створити конфігурацію, яка, на вашу думку, звучить найкраще.

Раніше "Телеграф" розповідав що робити якщо телефон не вмикається. За станом телефона треба слідкувати — якщо він вимикається сам по собі це може свідчити про певні проблеми.