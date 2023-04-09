"Вдягати" свій телефон обов’язково: яка користь від чохла для смартфона
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Існує п’ять корисних властивостей захисних чохлів для смартфонів
Носити свій улюблений гаджет у чохлі чи ні — особисте рішення кожної людини. Однак, якщо ви хочете захистити смартфон від подряпин, серйозних пошкоджень, то захисний чохол може бути відмінним рішенням.
Є декілька причин, через які це може бути корисним. Усього їх п’ять. Про це пише itechua.
Чим корисний чохол для телефону
- Захист від механічних ушкоджень. Такий "одяг" захистить смартфон від подряпин, відколів, потертостей, забитих місць, що може допомогти зберегти його зовнішній вигляд і продовжити термін служби.
- Додавання захисту від падіння. Є чохли, призначені для захисту телефону від падінь. Вони мають вбудований амортизуючий матеріал, який поглинає і пом’якшує удари.
- Збільшення зчеплення. Деякі пристрої можуть бути слизькими, виготовленими зі скла або пластику. Чохол додасть додаткову текстуру, яка дозволяє утримувати телефон у руці безпечно.
- Захист від пилу та бруду. Чохол допомагає захистити смартфон від попадання пилу, бруду та інших частинок, які можуть зашкодити його електронним компонентам.
- Додавання індивідуальності власнику смартфона.
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