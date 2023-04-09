П'ять розповсюджених причин, чому телефон працює повільно і що з цим робити

З кожним днем смартфони застарівають — з'являються нові виклики, та їхня робота може стати більш якісною

З віком телефони починають гірше працювати та швидше розряджатися. Обидвом проблемам можна зарадити певною мірою. Заощаджувати енергію можна одразу кількома способами.

Щодо повільної роботи та гальмування, то портал Geekflare зазначає, що швидкість та плавність роботи телефон може втрачати з часом, але деякі нюанси можна скоригувати. Для втрати працездатності телефона є багато причин.

Пам'ять заповнена

Запуск одночасно багатьох програм на телефоні Android може спричинити проблеми з продуктивністю. Перемикання з однієї програми на іншу часто споживає багато пам’яті, що може призвести до повільної роботи, коли інші програми працюють у сплячому режимі. Часто користувачі і не знають, скільки всього встановлене на їхньому телефоні. Програми можуть бути передустановлені або скачані та не видалені. Важкі програми також уповільнюють роботу телефону, якщо не вистачає оперативної пам’яті. Серед таких Facebook. Аби подолати проблему треба видалити зайві програми та встановити легкі версії. Також користувачі нехтують видаленням резервних копій файлів та дублів фото та відео. Аби подолати цю проблему можна перенести дані в хмарне сховище та почистити кеш. Звільнити місце можуть допомогти CCleaner і Avast.

Оновлення ОС

Для більш сучасних телефонів оновлення необхідні при користуванні, бо виправляють недоліки. Однак застарілий телефон може стати ще повільнішим після встановлення

Автоматичне оновлення програми

З часом телефони Android перетворюються на звалище непотрібних програм. Ці програми, які не використовуються, займають місце в пам’яті та оновлюються автоматично без причини, захоплюючи пам’ять та навантажуючи систему.

Фізичний стан смартфону

Апаратне забезпечення телефону Android потребує оптимальної температури та регулярного очищення для кращої роботи. Ігри часто спричиняють перегрів телефону, а різкі зміни температури також впливають на продуктивність процесора з часом. Зниження швидкості можуть викликати накопичення пилу чи конденсат.

Деградація пам'яті телефону

Смартфони Android використовують флеш-пам’ять NAND, оскільки це швидко та дешево. З часом якість пам'яті, встановленої в телефоні, може погіршитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити звук на смартфоні. Також на роботу телефона впливає і його заряджання — яких помилок припускаються найчастіше.