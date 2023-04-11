Як дізнатися, чи погіршується стан акумулятора Android: вбудовані та додаткові можливості

Дослідити свій телефон можна за допомогою сторонніх програм

Швидкий розряд батареї характерний, коли телефон має проблеми з програмним забезпеченням або в ньому відкриті багато додатків. Та іноді неприємності виникають через знос батареї.

Перевірити її стан можна кількома способами. Як розповідає портал Geekflare на різних телефонах різні способи. Зокрема на нових Samsung в налаштуваннях є розділ "Догляд за акумулятором і пристроєм" у якому є підпункт діагностика. Там треба знайти Samsung Members і оцінити стан акумулятора. Схожі функції є у багатьох сучасних смартфонах.

Однак є додаткові програми для перевірки та забезпечення справності акумулятора. Серед них:

Accu​Battery — можна дізнатися споживання заряду батареї пристрою, час використання телефону, що залишився в активному режимі та режимі очікування, відсоток заряду батареї, який використовує кожна програма, і частоту часу активації пристрою.

CPU-Z — інформує вас про рівень заряду акумулятора телефону та стан його зарядки, температуру та ємність акумулятора.

Battery — окрім відображення рівня заряду акумулятора, діє як заощаджувач заряду батареї. Серед особливостей цієї програми — оцінка кількості заряду, який треба для різних дій та невелика кількість займаємого місця.

Проблема із кількістю вільної пам’яті на телефоні — ще одна, яка з кожним днем користування смартфоном стає дедалі ближчою до користувача. "Телеграф" розповідав, яким чином можна зберегти місце чи почистити пам’ять телефона.