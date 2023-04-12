Що робити, якщо телефон не хоче заряджатися: чотири поширені причини

Поломки при підзарядці мобільного зустрічаються найчастіше.

Підзарядка мобільного телефону — це дія, яку майже кожен повинен робити хоча б раз на день. Однак буває так, що підключивши свій гаджет до джерела живлення, він погано заряджається або взагалі не хоче заряджатися. Не варто відразу припускати найгірше, адже проблема може бути швидко вирішуваною.

Є щонайменше чотири причини цієї проблеми, які мають прості рішення, пише santeplus. Щобільше, з ними ви можете впоратися навіть самостійно.

Чому телефон може не заряджатися

Зарядний кабель не працює або частково зламаний

Найпоширеніша причина, через яку смартфон заряджається лише наполовину, — це зарядний кабель. Він може бути частково пошкоджений у деяких місцях. Рішення – просто замініть кабель.

Зарядка також може зламатися

Це рідше, але також можливо. Просто перевірте адаптер за допомогою іншого пристрою. Рішення також просте — змінюйте зарядку.

USB-роз’єм телефону забруднений

Проблема може бути в гнізда. Його необов’язково ламати, достатньо лише забруднити. Скупчення пилу та дрібних ворсинок усередині роз’єму є абсолютно нормальним явищем. Саме цей бруд і може не дозволити вам зарядити телефон. Рішення теж просте, треба взяти предмет з тонким вістрям (зубочистку, наприклад) і очистьте роз’єм. Не використовуйте металеві предмети, оскільки ви можете пошкодити пристрій.

Ваш роз’єм може бути зламаний

Якщо кабель не заряджається і ви ретельно почистили роз’єм, то проблема може бути в тому, що роз’єм USB, швидше за все, зламаний. У цьому випадку ви нічого не можете зробити, крім отруїти його в ремонт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зберегти заряд у телефоні можна, увімкнувши певні налаштування у телефоні. При повільній або переривчастій зарядці слід перевірити справність пристрою та заряджання.