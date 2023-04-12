Покращити роботу телефону: чому він став працювати повільно та що можна зробити

Якщо регулярно очищувати місце на смартфоні, він буде краще працювати довше

З часом робота телефонів погіршується. Вони стають повільнішими, батарея зношується. На роботи телефона впливають одразу кілька факторів. Це може бути велика кількість даних на телефоні, застаріле програмне забезпечення, знос обладнання.

Як розповідає портал Geekflare, наповнення телефону медіафайлами та новими програмами сповільнює його роботу. Більше даних означає, що ваш телефон має обробити більше даних, щоб виконати завдання, навіть якщо це просто навігація. Зазвичай сповільнюють смартфон програми, які зберігають багато даних, наприклад WhatsApp, Facebook, YouTube тощо.

Якщо ви помічаєте загальне уповільнення швидкості телефону навіть у меню налаштувань, це, ймовірно, проблема застарілого програмного забезпечення. Виробник вашого телефону постійно надсилає на ваш телефон найновіші оновлення системи безпеки та продуктивності, щоб він відповідав останнім змінам, залежно від того, як довго оновлення підтримуються для вашого конкретного телефону. Встановлювати оновлення потрібно самостійно.

Що можна зробити, аби полегшити роботу телефону:

Очищення телефону — видалення зайвих програм та медіафайлів. Частину можна перенести на ПК чи в хмарне сховище.

Оновлення програмного забезпечення Android.

Перевірити оновлення для системних програм.

Вимкнення зайвих фонових програм, що пропонують послуги та оновлення в реальному часі, наприклад WhatsApp, Facebook, Будильники та інш. Зауважте, якщо ви вимкнете WhatsApp або Facebook, ви не зможете бачити останні повідомлення та сповіщення.

Використовувати полегшені версії додатків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що однією з енергоємких функцій телефона є відклик екрана вібрацією на дотик пальця, зокрема при користуванні клавіатурою. При процесі зарядки також можуть бути проблеми, як програмні, так і фізичні.