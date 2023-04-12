Ця шкідлива звичка може зіпсувати зарядний пристрій вашого телефону: краще її уникати

Звичка, від якої потрібно терміново відмовитись

Зарядний пристрій мобільного телефону може швидко зламатися. На щастя, можна продовжити його життя, уникаючи певних дій та виробляючи корисні звички. Ці жести дозволять вам зберегти вашу зарядку якнайдовше.

Незалежно від того, який у вас смартфон, важливо дотримуватися запобіжних заходів, щоб зберегти його в цілості і не пошкодити, пише santeplus. І справа тут не тільки в тому, що потрібно купувати лише якісні та оригінальні кабелі та адаптери.

Як продовжити термін служби зарядного пристрою

Рекомендується уникати занадто частого намотування кабелю, оскільки це знижує термін його служби. Також рекомендується мати кілька зарядних пристроїв: один вдома і один на роботі, щоб не носити його занадто часто.

Крім того, краще мати сумку для зберігання цього необхідного обладнання для годування. Це дозволяє уникнути тертя всередині мішка, що може скоротити його роботу та термін служби.

Те, як ви відключаєте телефон, також має вирішальне значення для зарядного пристрою. Рекомендується не тягнути за кабель, а триматися за кінець кабелю, витягуючи смартфон.

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