Припиняйте так робити: п’ять поширених помилок, через які ваш телефон швидко розряджається

Уникаючи цих помилок, ви збережете акумулятор довше

Мобільні телефони можуть розряджатися з багатьох причин. Хоча ми розуміємо, що батарея нашого мобільного телефону може бути крихкою залежно від її місткості та пам’яті, існують рішення, які допоможуть вам зберегти батарею якомога довше.

Щоб ваш мобільний телефон не розряджався надто швидко, при його використанні слід уникати всього п’ять поширених помилок, пише santeplus. Що ж це за помилки читайте далі.

Чому телефон швидко розряджається

Яскравість екрана мобільного телефону

Екрани смартфонів Android чи iOS споживають багато енергії. Тому важливо не збільшувати яскравість пристрою під час його використання. У цьому випадку акумулятор мобільного телефону може швидко розрядитися.

Використовуєте мобільний телефон під час заряджання

Не рекомендується використовувати мобільний телефон під час заряджання. Ця дія може призвести до перегріву мобільного пристрою та вплинути на продуктивність акумулятора.

Використання енергоємних програм

Якщо ви використовуєте енергоємні програми на смартфоні Android або iOS, ви швидше за все швидше розрядите свій пристрій. Щоб дізнатися, яка програма є енергомісткою, необхідно зайти в налаштування смартфона.

Використовуєте програму для керування харчуванням

На смартфонах Android ви можете знайти програми, встановлені для підвищення автономності вашого смартфона, але навіть якщо по суті вони можуть бути корисними, за формою їх слід уникати, адже вони споживають багато енергії.

Використання програм типу App Cleaner

Такі програми, як App Cleaner, обіцяють очистити кеш програм та автоматично закрити програми, що працюють у фоновому режимі. Однак, як і програми для керування харчуванням, вони споживають багато енергії.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо смартфон не ловить мережу. Не поспішайте звертатися до сервісного центру.