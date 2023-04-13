Приховані параметри в Android: як їх знайти та як вони можуть пришвидшити роботу телефона
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Варто уникати зайвих змін в параметрах розробника, аби не зашкодити роботі телефона
З віком старші телефони починають працювати повільно. Для того пришвидшити їхню роботу можна використати кілька налаштувань в телефоні та почистити його від зайвого.
Однак, як розповідає портал Geekflare, для тих, хто сміливіший, можна увійти в Параметри розробника, які можуть запропонувати деякі додаткові налаштування. Такі параметри є прихованими на кожному телефоні і їхня зміна може вплинути на безпеку та стабільність роботи телефона.
Аби увімкнути параметри розробника в більшості телефонів з ОС Android треба перейти до опції "Про телефон" в налаштуваннях та 7 раз торкнутися "Номера збірки". Це створить опцію Параметри розробника в налаштуваннях. Важливо не редагувати зайвого.
Які параметри можна увімкнути:
- автоматичне оновлення системи: це автоматично оновлюватиме програмне забезпечення вашого телефону під час кожного перезавантаження, тож вам не доведеться робити це вручну, як я сказав вам вище.
- апаратне прискорення режиму модема: якщо це доступно, воно може заощадити час роботи акумулятора та ресурси, перевантажуючи робоче навантаження на чіп WiFi, коли ви вмикаєте точку доступу WiFi.
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- зменшити масштаб анімації: ви можете зменшити масштаб або вимкнути анімацію, щоб переходи в меню та навігація виглядали швидше. Три анімації, які вам потрібно налаштувати, включають анімацію вікна, анімацію переходу та тривалість аніматора.
- встановити ліміт фонових процесів: не хвилюйтеся; Це не припинить роботу фонових програм і не завадить своєчасному оновленню програм. Якщо ви знизите або вимкнете ліміт фонових процесів, кешовані процеси програми буде повністю видалено з оперативної пам’яті, коли ви їх закриєте. Якщо у вашому телефоні дуже мало оперативної пам’яті, цей параметр може прискорити роботу. Рекомендують обмежити 2 процеси.
Раніше "Телеграф" повідомляв як дізнатися про стан акумулятора телефону та перевірити його потужність. Є способи контролювати витрати батареї.