Приховані параметри в Android: як їх знайти та як вони можуть пришвидшити роботу телефона

Варто уникати зайвих змін в параметрах розробника, аби не зашкодити роботі телефона

З віком старші телефони починають працювати повільно. Для того пришвидшити їхню роботу можна використати кілька налаштувань в телефоні та почистити його від зайвого.

Однак, як розповідає портал Geekflare, для тих, хто сміливіший, можна увійти в Параметри розробника, які можуть запропонувати деякі додаткові налаштування. Такі параметри є прихованими на кожному телефоні і їхня зміна може вплинути на безпеку та стабільність роботи телефона.

Аби увімкнути параметри розробника в більшості телефонів з ОС Android треба перейти до опції "Про телефон" в налаштуваннях та 7 раз торкнутися "Номера збірки". Це створить опцію Параметри розробника в налаштуваннях. Важливо не редагувати зайвого.

Які параметри можна увімкнути:

автоматичне оновлення системи: це автоматично оновлюватиме програмне забезпечення вашого телефону під час кожного перезавантаження, тож вам не доведеться робити це вручну, як я сказав вам вище.

це автоматично оновлюватиме програмне забезпечення вашого телефону під час кожного перезавантаження, тож вам не доведеться робити це вручну, як я сказав вам вище. апаратне прискорення режиму модема: якщо це доступно, воно може заощадити час роботи акумулятора та ресурси, перевантажуючи робоче навантаження на чіп WiFi, коли ви вмикаєте точку доступу WiFi.

зменшити масштаб анімації: ви можете зменшити масштаб або вимкнути анімацію, щоб переходи в меню та навігація виглядали швидше. Три анімації, які вам потрібно налаштувати, включають анімацію вікна, анімацію переходу та тривалість аніматора.

ви можете зменшити масштаб або вимкнути анімацію, щоб переходи в меню та навігація виглядали швидше. Три анімації, які вам потрібно налаштувати, включають анімацію вікна, анімацію переходу та тривалість аніматора. встановити ліміт фонових процесів: не хвилюйтеся; Це не припинить роботу фонових програм і не завадить своєчасному оновленню програм. Якщо ви знизите або вимкнете ліміт фонових процесів, кешовані процеси програми буде повністю видалено з оперативної пам’яті, коли ви їх закриєте. Якщо у вашому телефоні дуже мало оперативної пам’яті, цей параметр може прискорити роботу. Рекомендують обмежити 2 процеси.

Встановлення лімітів фонових процесів

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