Що не можна робити під час зарядки мобільного телефону: 5 рекомендацій

Дізнайтеся, як правильно заряджати смартфон, щоб продовжити життя батареї

Чи можна використовувати телефон під час зарядки? Як не можна заряджати смартфон? Ці та інші питання ставить собі практично кожен власник сучасного пристрою.

Потрібно знати і пам’ятати, які дії точно приведуть до неполадок і скоротять термін служби улюбленого гаджета. Як правильно заряджати смартфон, щоб продовжити життя акумуляторної батареї, пише itechua.com.

Як правильно заряджати смартфон

Слідкуйте, щоб смартфон не повністю розряджався до вимкнення. Слід ставити пристрій на зарядку з показником близько 25%. Робіть профілактику. Один раз на кілька місяців потрібно довести телефон до повної розрядки. Це робиться для профілактики, щоб поповнити максимальний ресурс акумулятора. Існує міф, що при зарядці смартфоном краще не користуватися. У цьому випадку мається на увазі зарядка телефону неякісними зарядними пристроями. Якщо ви користуєтеся оригінальним або сертифікованим пристроєм, не варто переживати. У деяких ситуаціях слід заощаджувати заряд. Зменшуйте яскравість екрана та вимикайте функції передачі даних, геолокацію, Bluetooth, Wi-Fi та інші енергомісткі ресурси. Перепади температури негативно впливають на роботу батареї. Висока і низька температура може призвести до непридатності акумулятора.

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